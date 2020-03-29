كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية بالأخضرية في ولاية البويرة (وزارة الدفاع)

الجزائر - كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي امس السبت بالأخضرية، بولاية البويرة مخبأ للجماعات الإرهابية يحوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد صيدلانية وأغراض أخرى, حسب ما أورده يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه " في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 مارس 2020 بالأخضرية ، ولاية البويرة/ن.ع.1، مخبأ (01) للجماعات الإرهابية يحوي قنبلة (01) تقليدية الصنع ومواد صيدلانية وأغراض أخرى".

و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بان أمناس/ن.ع.4، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (513) كيلوغرام، فيما ضبط حراس السواحل بتامنتفوست، بالجزائر العاصمة/ن.ع.1، كمية أخرى تُقدر بـ (247,235) كيلوغرام من نفس المادة".

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك تاجر (01) مخدرات وضبطت (136) كيلوغراما من الكيف المعالج بكل من تلمسان ووهران بالناحية العسكرية الثانية، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني مهربا (01) كان على متن شاحنة (01) محملة بـ(21,8) قنطار من مادة التبغ ببسكرة/ن.ع.4.

جدير بالذكر أن هذه العمليات المنفذة يوم أمس والتي أفضت إلى ضبط كمية إجمالية من الكيف المعالج تُقدر بـ(896،235) كيلوغرام، تأتي لتؤكد على اليقظة والحرص الشديد لوحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن في محاربة ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا ومختلف أشكال الجريمة، وهذا إلى جانب الجهود المبذولة في مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.