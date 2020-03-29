Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية بالأخضرية في ولاية البويرة (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الأحد, 29 آذار/مارس 2020 15:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات
كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية بالأخضرية في ولاية البويرة (وزارة الدفاع)

الجزائر - كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي امس السبت بالأخضرية، بولاية البويرة مخبأ للجماعات الإرهابية يحوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد صيدلانية وأغراض أخرى, حسب ما أورده يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه " في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 مارس 2020 بالأخضرية ، ولاية البويرة/ن.ع.1، مخبأ (01) للجماعات الإرهابية يحوي قنبلة (01) تقليدية الصنع ومواد صيدلانية وأغراض أخرى".

و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بان أمناس/ن.ع.4، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (513) كيلوغرام، فيما ضبط حراس السواحل بتامنتفوست، بالجزائر العاصمة/ن.ع.1، كمية أخرى  تُقدر بـ (247,235) كيلوغرام من نفس المادة".

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك تاجر (01) مخدرات وضبطت (136) كيلوغراما من الكيف المعالج بكل من تلمسان ووهران بالناحية العسكرية الثانية، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني مهربا (01) كان على متن شاحنة (01) محملة بـ(21,8) قنطار من مادة التبغ ببسكرة/ن.ع.4.

جدير بالذكر أن هذه العمليات المنفذة يوم أمس والتي أفضت إلى ضبط كمية إجمالية من الكيف المعالج تُقدر بـ(896،235) كيلوغرام، تأتي لتؤكد على اليقظة والحرص الشديد لوحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن في محاربة ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا ومختلف أشكال الجريمة، وهذا إلى جانب الجهود المبذولة في مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

آخر تعديل على الأحد, 29 آذار/مارس 2020 16:29
كلـمات مفتـاحيــة :
كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية بالأخضرية في ولاية البويرة (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الأحد, 29 آذار/مارس 2020 15:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.29

كوفيد-19: تسجيل 57 اصابة جديدة مؤكدة وحالتي (2) وفاة جديدتين في الجزائر

20.03.29

كوفيد 19: جراد يصدر تعليمة بخصوص رفض الأشخاص الامتثال لوصفات العلاج أو لإجراء الحجر الصحي

20.03.29

أول يوم للحجر الصحي الجزئي بقسنطينة: احترام صارم للتدابير الوقائية من طرف المواطنين

20.03.29

استجابة تامة من قبل المواطنين للحجر الصحي الجزئي بالجزائر العاصمة

20.03.29

فتح جميع نقاط بيع لمجمع "أغروديف" لضمان توزيع أفضل لمادة السميد

20.03.29

تجارة خارجية: بإمكان الجزائرأن تنجح اذا باشرت " تغييرات عميقة"

الأكثــر قـراءة

20.03.25

فيروس كورونا: تسجيل 38 حالة جديدة مؤكدة من بينها حالتي (2) وفاة في الجزائر

20.03.23

بيان اجتماع المجلس الأعلى للأمن حول فيروس كورونا

20.03.26

التنقل في الولايات تحت الحظر الكلي أو الجزئي: الوزير الأول يصدر تعليمة توضيحية للحكومة و…

20.03.26

مرسوم جديد يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته

20.03.27

فيروس كورونا : توسيع إجراءات الحجر الجزئي الى 9 ولايات

20.03.26

أمطار رعدية مرتقبة على العديد من ولايات غرب الوطن ابتداء ظهيرة الخميس