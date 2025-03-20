Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد -19: الدكتور أحمد طالب الابراهيمي يدعو الى التضامن والأخذ بتوجيهات السلطات الصحية

  أدرج يـوم : الأحد, 29 آذار/مارس 2020 15:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
كوفيد -19: الدكتور أحمد طالب الابراهيمي يدعو الى التضامن والأخذ بتوجيهات السلطات الصحية

الجزائر- دعا الدكتور أحمد طالب الابراهيمي, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, الشعب الجزائري, الى ضرورة "تغليب" روح التضامن الوطني و"التحلي بالانضباط" والأخذ بتوجيهات السلطات الصحية من أجل التصدي لوباء فيروس كورونا.

وجاء في نداء الدكتور أحمد طالب الابراهيمي الى الشعب الجزائري, والذي تحصلت واج على نسخة منه, أن "وطننا الغالي يجتاز محنة خطيرة فرضها انتشار وباء فيروس كورنا العالمي الذي تعمل السلطات العمومية بكل مستوياتها على تسييره بحكمة ورؤية ومسؤولية بالإمكانيات المادية والقدرات البشرية المتوفرة".

وفي هذا الصدد قال : "ليس لنا في مثل هذه الظروف الصعبة والحساسة الا ان نغلب روح التضامن الوطني , ونتحلى بالانضباط والصبر, ونأخذ بتوجيهات السلطات الصحية في البلاد, ونستمع لكلمة الاطباء والمختصين الذين احييهم جميعا على تضحياتهم ".

كما دعا الى ضرورة "الالتفاف حول الجهود المبذولة" في القطاعين العام والخاص للتصدي لهذا الوباء, وذلك من خلال اجراءات وقائية "لا بديل عنها في الوقت الراهن" كالحجر والعزل والتخفيف من الحركة والتقليل من التنقل مع الاخذ بالارشادات الطبية في روح من التأخي والتآزر والهدوء والانضباط والاحتساب الى الله عز وجل".

و شدد على ضرورة عدم "الاستهانة بخطر هذا الوباء الفتاك" على البشرية, داعيا  في نفس السياق أيضا الى عدم "الانجرار وراء الخطابات المفزعة التي تزرع الرعب في نفوس المواطنين الامنة المحتسبة لله والواثقة في طاقات الامة ".

و اضاف انه "لا تهوين ولا تهويل بل اليقظة والحيطة والوقاية والصبر الذي بشرنا به الله كلما أصابتنا مصيبة".

وقال الدكتور الابراهيمي في ختام ندائه أن "وطننا العزيز سيتمكن بفضل الله أولا وعزيمة رجاله ثانيا من تجاوز هذه المحنة بسلام " مشيرا الى ان الكثير من "المحن التي تحداها أباؤنا وأجدادنا على مر العصور خرجوا منها بوحدة صفهم واجتماع كلمتهم منتصرين".

آخر تعديل على الأحد, 29 آذار/مارس 2020 16:54
كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد -19: الدكتور أحمد طالب الابراهيمي يدعو الى التضامن والأخذ بتوجيهات السلطات الصحية
  أدرج يـوم : الأحد, 29 آذار/مارس 2020 15:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.29

كوفيد-19: تسجيل 57 اصابة جديدة مؤكدة وحالتي (2) وفاة جديدتين في الجزائر

20.03.29

كوفيد 19: جراد يصدر تعليمة بخصوص رفض الأشخاص الامتثال لوصفات العلاج أو لإجراء الحجر الصحي

20.03.29

أول يوم للحجر الصحي الجزئي بقسنطينة: احترام صارم للتدابير الوقائية من طرف المواطنين

20.03.29

استجابة تامة من قبل المواطنين للحجر الصحي الجزئي بالجزائر العاصمة

20.03.29

فتح جميع نقاط بيع لمجمع "أغروديف" لضمان توزيع أفضل لمادة السميد

20.03.29

تجارة خارجية: بإمكان الجزائرأن تنجح اذا باشرت " تغييرات عميقة"

الأكثــر قـراءة

20.03.25

فيروس كورونا: تسجيل 38 حالة جديدة مؤكدة من بينها حالتي (2) وفاة في الجزائر

20.03.23

بيان اجتماع المجلس الأعلى للأمن حول فيروس كورونا

20.03.26

التنقل في الولايات تحت الحظر الكلي أو الجزئي: الوزير الأول يصدر تعليمة توضيحية للحكومة و…

20.03.26

مرسوم جديد يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته

20.03.27

فيروس كورونا : توسيع إجراءات الحجر الجزئي الى 9 ولايات

20.03.24

كوفيد 19 : تمديد حالات الحجر الصحي مع استمرار أرقام الإصابات والوفيات في التصاعد عبر…