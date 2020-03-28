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بلحيمر يشيد بالمجهودات الاستثنائية لأسرة الإعلام للحد من انتشار فيروس كورونا

  أدرج يـوم : السبت, 28 آذار/مارس 2020 20:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
بلحيمر يشيد بالمجهودات الاستثنائية لأسرة الإعلام للحد من انتشار فيروس كورونا

الجزائر - أشاد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر, السبت بالجزائر العاصمة, بالمجهودات "الاستثنائية" التي تبذلها الأسرة الإعلامية في مجال التوعية والتحسيس للحد من تفشي وباء كورونا و حماية أرواح و سلامة المواطنين.

و في تصريح صحفي له على هامش الندوة الصحفية للجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر, قال السيد بلحيمر: "أغتنم هذه الفرصة باسم الحكومة و أعضاء اللجنة العلمية لتقديم أخلص التشكرات إلى كل عائلة الإعلام على المجهودات الاستثنائية التي تبذلها في مجال التوعية و التحسيس تجاه المواطنين للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد و حماية مواطنينا".

و ذكر الناطق الرسمي للحكومة بأن هذه الأخيرة تسعى "جاهدة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي, بما فيها الانتاج و التوزيع و الحفاظ على سلامة المواطنين خلال هذه الوضعية الوبائية الخاصة التي يعرفها العالم".

و من أجل تحقيق هذا التوازن, شدد السيد بلحيمر على أنه "لا بد من رص الصفوف و التضامن و الابتعاد عن كل أشكال عناصر الاختلاف و التفرقة".

كما خلص إلى التذكير بأن النظافة واحترام توصيات المنظمة العالمية للصحة و الخبراء و المختصين تبقى "السبيل الوحيد للنجاح و القضاء على هذا الوباء".

آخر تعديل على السبت, 28 آذار/مارس 2020 20:35
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بلحيمر يشيد بالمجهودات الاستثنائية لأسرة الإعلام للحد من انتشار فيروس كورونا
  أدرج يـوم : السبت, 28 آذار/مارس 2020 20:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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