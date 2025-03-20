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توقيف ثلاثة تجار مخدرات وحجز أزيد من 100 كلغ من الكيف المعالج بعين الدفلى والنعامة (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : السبت, 28 آذار/مارس 2020 11:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
توقيف ثلاثة تجار مخدرات وحجز أزيد من 100 كلغ من الكيف المعالج بعين الدفلى والنعامة (وزارة الدفاع)

الجزائر- تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني ومصالح الجمارك , يوم السبت, من توقيف ثلاثة تجار مخدرات وحجز أزيد من 100 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من ولايتي عين الدفلى والنعامة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 28 مارس 2020, بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني ومصالح الجمارك بعين الدفلى بالناحية العسكرية الاولى والنعامة بالناحية العسكرية الثانية, 3 تجار مخدرات وحجزت 125.5 كيلوغرام من الكيف المعالج".

وفي نفس السياق, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست بالناحية العسكرية السادسة وأدرار وتندوف بالناحية العسكرية الثالثة, "9 أشخاص وحجزت خمسة (05) مركبات وشاحنتين (02) محملتين بـ 32 طن من المواد الغذائية و1000 لتر من زيت المائدة, 10 مطارق ضغط و6 مولدات كهربائية", في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران بالناحية العسكرية الثانية, "ثلاثة مجرمين بحوزتهم أوراقا نقدية مزورة بالعملة الوطنية تقدر بـ 4,5 مليار سنتيم وحجزت بندقيتين (02) تقليديتي الصنع ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة".

من جهة أخرى, أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني "محاولات تهريب 91 28 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس, تبسة والطارف بإقليم الناحية العسكرية الخامسة وأدرار بالناحية العسكرية الثالثة".

آخر تعديل على السبت, 28 آذار/مارس 2020 12:04
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توقيف ثلاثة تجار مخدرات وحجز أزيد من 100 كلغ من الكيف المعالج بعين الدفلى والنعامة (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : السبت, 28 آذار/مارس 2020 11:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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