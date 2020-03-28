Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التحالف الوطني الجمهوري يقرر التبرع بنصف الأجرة الشهرية لنوابه ومنتخبيه لمواجهة فيروس كورونا

  أدرج يـوم : السبت, 28 آذار/مارس 2020 11:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات

 

الجزائر- أعلن التحالف الوطني الجمهوري, يوم السبت, أنه سيساهم في الحملة التضامنية للحد من انتشار وباء كورونا, وذلك من خلال التبرع بنصف الأجرة الشهرية لنوابه بالبرلمان ومنتخبيه في المجالس الشعبية البلدية والولائية.

وأوضح الحزب في بيان له أن هذه المشاركة تهدف إلى "التخفيف من انعكاسات الوباء السلبية على المواطنين", مشيرا إلى أن عملية التبرع تتم "على المستوى المحلي ضمن الأطر المتاحة, على غرار التبرع في الحساب البريدي الخاص بجمع التبرعات, اقتناء اللوازم الطبية للمستشفيات, اقتناء مواد التطهير والتعقيم, التكفل بالعائلات والأسر المعوزة".

وفي ذات الإطار, دعا الحزب جميع مناضليه وإطاراته الى "تعزيز انخراطهم في كافة المبادرات التضامنية الأخرى وكذا حملات التوعية والتحسيس" مع ضرورة "التقيد الصارم بالتدابير الوقائية ذات الصلة وكذا التوجيهات الصادرة عن الجهات الطبية والأمنية المختصة".

وبذات المناسبة, عبر التحالف الوطني الجمهوري عن "ترحيبه" بالإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, سيما ما تعلق بإقرار الحجر الصحي الكلي أو الجزئي في بعض الولايات, داعيا السلطات العمومية الى "تعميم هذا الحجر الصحي على الولايات بشكل استباقي ومواصلة التكفل العاجل بإجلاء الجزائريين العالقين في الخارج بما يحفظ لهؤلاء كرامتهم ويحميهم من المخاطر أو التجاوزات المحتملة".

كلـمات مفتـاحيــة :
التحالف الوطني الجمهوري يقرر التبرع بنصف الأجرة الشهرية لنوابه ومنتخبيه لمواجهة فيروس كورونا
  أدرج يـوم : السبت, 28 آذار/مارس 2020 11:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.28

نفط: سعر خامات أوبك يتراجع الى 04ر26 دولارا للبرميل

20.03.28

فلسطين: تشبث بالأرض وإصرار على تحرير الوطن المغتصب

20.03.28

توقيف ثلاثة تجار مخدرات وحجز أزيد من 100 كلغ من الكيف المعالج بعين الدفلى والنعامة (وزارة…

20.03.28

التحالف الوطني الجمهوري يقرر التبرع بنصف الأجرة الشهرية لنوابه ومنتخبيه لمواجهة فيروس…

20.03.28

الجزائر تستلم مساعدات طبية من الصين لمواجهة وباء كورونا

20.03.28

حريق بئر لضخ الغاز بحاسي مسعود: سيطرة تامة على الحريق وعدم تسجيل أي خسائر بشرية

الأكثــر قـراءة

20.03.25

فيروس كورونا: تسجيل 38 حالة جديدة مؤكدة من بينها حالتي (2) وفاة في الجزائر

20.03.23

بيان اجتماع المجلس الأعلى للأمن حول فيروس كورونا

20.03.26

مرسوم جديد يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته

20.03.27

فيروس كورونا : توسيع إجراءات الحجر الجزئي الى 9 ولايات

20.03.24

فيروس كورونا: تسجيل 34 حالة مؤكدة من بينها حالتي (2) وفاة في الجزائر

20.03.23

البليدة: حضور مصالح الأمن جميع مراسيم دفن الموتى اجباري ابتداء من اليوم