Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر تستلم مساعدات طبية من الصين لمواجهة وباء كورونا

  أدرج يـوم : السبت, 28 آذار/مارس 2020 08:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات
الجزائر تستلم مساعدات طبية من الصين لمواجهة وباء كورونا

الجزائر - استلمت الجزائر يوم الجمعة الدفعة الأولى من المساعدات الطبية من الصين لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وتتمثل هذه الهبة التضامنية الطبية من مستلزمات الوقاية وأجهزة التنفس الاصطناعي الموجهة للتصدي الفيروس والحد من انتشاره.

وبالمناسبة، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي جمال بن باحمد، في تصريح للصحافة أن هذه المساعدات التي تقدمها جمهورية الصين الشعبية للجزائر "دليل آخر على عمق ومتانة العلاقات الثنائية واواصر الصداقة والأخوة بين شعبي البلدين التي عبر عنها في عدة مناسبات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الصيني".

ومن جانبه، جدد سفير الصين بالجزائر،لي ليانهي، استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدات للجانب الجزائري لمواجهة فيروس كورونا" معبرا عن امتنانه للجزائر "على المساعدات التي قدمتها لبلاده التصدي هذا الوباء".

وكانت الجزائر قد سلمت للسلطات الصينية بداية شهر فبراير المنصرم هبة تضامنية تتكون من 500ألف قناع و20الف نظارة وقائية الى جانب 300 الف قفاز لمساعدتها على مواجهة هذا الوباء.

والإشارة، فقد بلغت الحصيلة الإجمالية 409حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و26حالة وفاة حسب آخر احصائيات لجنة رصد ومتابعة الفيروس.

وتتوزع الحالات المؤكدة عبر 36ولاية منها 180بولاية البليدة في حين تتوزع الوفيات المسجلة عبر 11ولاية.

آخر تعديل على السبت, 28 آذار/مارس 2020 08:53
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تستلم مساعدات طبية من الصين لمواجهة وباء كورونا
  أدرج يـوم : السبت, 28 آذار/مارس 2020 08:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.28

الجزائر تستلم مساعدات طبية من الصين لمواجهة وباء كورونا

20.03.28

حريق بئر لضخ الغاز بحاسي مسعود: سيطرة تامة على الحريق وعدم تسجيل أي خسائر بشرية

20.03.28

مجمع سونلغاز يطبق مخططا وقائيا ضد وباء كورونا

20.03.27

البليدة: الترخيص بنقل الخضر و الفواكه من و إلى سوقي الجملة ببوفاريك و بوقرة

20.03.27

فيروس كورونا: تسجيل 42 حالة جديدة مؤكدة

20.03.27

الشرطة تنفذ 400 خرجة لتعقيم الساحات و الشوارع عبر ولايات الوطن خلال الاسبوع الفارط

الأكثــر قـراءة

20.03.25

فيروس كورونا: تسجيل 38 حالة جديدة مؤكدة من بينها حالتي (2) وفاة في الجزائر

20.03.23

بيان اجتماع المجلس الأعلى للأمن حول فيروس كورونا

20.03.26

مرسوم جديد يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته

20.03.24

فيروس كورونا: تسجيل 34 حالة مؤكدة من بينها حالتي (2) وفاة في الجزائر

20.03.23

البليدة: حضور مصالح الأمن جميع مراسيم دفن الموتى اجباري ابتداء من اليوم

20.03.26

التنقل في الولايات تحت الحظر الكلي أو الجزئي: الوزير الأول يصدر تعليمة توضيحية للحكومة و…