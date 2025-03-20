الشرطة تنفذ 400 خرجة لتعقيم الساحات و الشوارع عبر ولايات الوطن خلال الاسبوع الفارط

الجزائر - أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الجمعة في بيان لها، أنه تم استعمال الشاحنات التابعة لوحدات حفظ النظام لتنفيذ 400 خرجة ميدانية بحر الاسبوع الفارط للمساهمة في جهود تعقيم الساحات العمومية والشوارع والمرافق الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

و أفاد رئيس خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، العميد الأول للشرطة، أعمر لعروم، أن شاحنات الشرطة التابعة لوحدات حفظ النظام قد نفذت 400 خرجة ميدانية بحر الأسبوع الفارط للمساهمة في جهود تعقيم الساحات العمومية والشوارع والطرقات بالأحياء الشعبية والمرافق الصحية والعلاجية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن المبادرة الوقائية متواصلة بالتنسيق مع السلطات المحلية وهي تشمل كل ولايات الوطن.

ومع توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى 9 ولايات، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لكافة المواطنين "للالتزام الصارم" بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي، ويتعلق الأمر بكل من ولايات باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادي وتيبازة، ابتداء من السبت 28 مارس 2020 وتخص الفترة الزمنية من الساعة السابعة (19:00) مساء إلى غاية الساعة السابعة (7:00) صباحا.

وتذكر المديرية العامة للأمن الوطني، بالأرقام الهاتفية المجانية 1548 ورقم شرطة النجدة على الخط 17 الموضوعين في خدمة المواطنين وللإصغاء لانشغالاتهم.