فيروس كورونا : توسيع إجراءات الحجر الجزئي الى 9 ولايات

الجزائر - اصدر الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد مرسوما جديدا يتضمن توسيع إجراءات الحجر الجزئي الى 9 ولايات وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وطبقا للتدابير التكميلية للوقاية من انشار وباء فيروس كورونا ومكافحته ، حسب ما افاد به الجمعة بيان لمصالح الوزارة الاولى.

وجاء في البيان انه "تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20- 70 المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، عبر التراب الوطني"، اصدر الوزير الاول، السيد عبد العزيز جراد الخميس 26 مارس مرسوما جديدا يتضمن توسيع إجراءات الحجر إلى بعض الولايات".

واوضح البيان ان المادة ال 2 من المرسوم الجديد تنص على" توسيع اجراءات الحجر الجزئي الى الولايات التالية: باتنة، تيزي وزو ، سطيف ، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس ، الوادي و تيبازة.

وسيطبق هذا الإجراء في الولايات التسع المذكورة "ابتداء من السبت 28 مارس 2020 وتخص الفترة الزمنية من الساعة ال 19 الى غاية الساعة السابعة صباحا"، يضيف المصدر.