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فيروس كورونا : توسيع إجراءات الحجر الجزئي الى 9 ولايات

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 آذار/مارس 2020 12:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
فيروس كورونا : توسيع إجراءات الحجر الجزئي الى 9 ولايات

الجزائر - اصدر الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد مرسوما جديدا يتضمن توسيع إجراءات الحجر الجزئي الى 9 ولايات وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وطبقا للتدابير التكميلية للوقاية من انشار وباء فيروس كورونا ومكافحته ، حسب ما افاد به الجمعة بيان لمصالح الوزارة الاولى.

وجاء في البيان انه "تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20- 70 المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، عبر التراب الوطني"، اصدر الوزير الاول، السيد عبد العزيز جراد الخميس 26 مارس مرسوما جديدا يتضمن توسيع إجراءات الحجر إلى بعض الولايات".

واوضح البيان ان المادة ال 2 من المرسوم الجديد تنص على" توسيع اجراءات الحجر الجزئي الى الولايات التالية: باتنة، تيزي وزو ، سطيف ، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس ، الوادي و تيبازة.

وسيطبق هذا الإجراء في الولايات التسع المذكورة "ابتداء من السبت 28 مارس 2020 وتخص الفترة الزمنية من الساعة ال 19 الى غاية الساعة السابعة صباحا"، يضيف المصدر.

آخر تعديل على الجمعة, 27 آذار/مارس 2020 12:30
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فيروس كورونا : توسيع إجراءات الحجر الجزئي الى 9 ولايات
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 آذار/مارس 2020 12:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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