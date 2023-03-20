نقابات: تمديد آجال إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم إلى غاية 15 أبريل القادم

الجزائر - أعلنت الخميس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لكافة المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين المسجلة, أنه تم تمديد آجال إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم إلى غاية 15 أبريل القادم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها, أنها تعلم "في إطار مسلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الدولة للوقاية والحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد, كافة المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين المسجلة, أنه تم تمديد آجال إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم والمحددة آجالها قانون ب 31 مارس من كل سنة إلى غاية 15 أبريل 2020".

وفي هذا الصدد, دعت الوزارة المنظمات المعنية إلى استعمال الموقع الالكتروني www.mtess.gov.dz , للحصول على التطبيق المعلوماتي الذي يسمح ب"تفعيل إجراء

هذه العملية المنصوص عليها في المواد من 34 إلى 37 مكرر من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي, المعدل والمتمم".