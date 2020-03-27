النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر: استبعاد اصابة كريم طابو بجلطة دماغية

وجاء في البيان " عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام ، في شأن الحالة الصحية للمدعو طابو كريم الموقوف بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة ، تنهي النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن المحبوس المعني تم بتاريخ 25 و 26 مارس 2020 إخضاعه إلى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر، حيث تكفل به ثلاثة أساتذة في الطب متخصصين في كل من أمراض القلب و الأعصاب و الأشعة و الذين بعد الفحص المعمق للمعني و إخضاعه لمختلف التحاليل الطبية و أنواع الأشعة من : سكانير SCANNER و التصوير بالرنين المغناطيسي IRM و كذا التصوير بالموجات فوق الصوتية EchographyCardiaque، استبعدوا بصفة قطعية إصابة المحبوس المذكور بجلطة دماغيةAVC و كذا ما يكون قد نتج عن مثل هذه الإصابة من مضاعفات".