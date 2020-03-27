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النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر: استبعاد اصابة كريم طابو بجلطة دماغية

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 آذار/مارس 2020 11:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات

الجزائر - أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر مساء الخميس استبعاد إصابة المدعو كريم طابو المحبوس بجلطة دماغية AVC بعد إخضاعه الى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى حسب ما أفاد به بيان للنيابة العامة .

وجاء في البيان " عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام ، في شأن الحالة الصحية للمدعو طابو كريم الموقوف بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة ، تنهي النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن المحبوس المعني تم بتاريخ 25 و 26 مارس 2020 إخضاعه إلى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر، حيث تكفل به ثلاثة أساتذة في الطب متخصصين في كل من أمراض القلب و الأعصاب و الأشعة و الذين بعد الفحص المعمق للمعني و إخضاعه لمختلف التحاليل الطبية و أنواع الأشعة من : سكانير SCANNER و التصوير بالرنين المغناطيسي IRM و كذا التصوير بالموجات فوق الصوتية EchographyCardiaque، استبعدوا بصفة قطعية إصابة المحبوس المذكور بجلطة دماغيةAVC و كذا ما يكون قد نتج عن مثل هذه الإصابة من مضاعفات".

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النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر: استبعاد اصابة كريم طابو بجلطة دماغية
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 آذار/مارس 2020 11:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

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