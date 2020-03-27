Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تقديم الأنشطة الحكومية: توجيه تعليمات لوسائل الإعلام لـ "تفادي " اللجوء إلى الأرشيف

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 آذار/مارس 2020 11:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات
تقديم الأنشطة الحكومية: توجيه تعليمات لوسائل الإعلام لـ &quot;تفادي &quot; اللجوء إلى الأرشيف

الجزائر - تم توجيه تعليمات لمجموع وسائل الإعلام الوطنية من اجل "الابتعاد الصارم و التلقائي" عن اللجوء إلى المواد الأرشيفية في تقديم الاجتماعات و النشاطات الحكومية الأخرى، و ذلك بسبب "واجب التقيد بمصداقية و شفافية المعلومة"، حسبما أفاد اليوم الخميس بيان لوزارة اتصال.

و جاء في ذات البيان "ليكن في علم جميع وسائل الإعلام المكتوبة و السمعية البصرية و الالكترونية انه بسبب الوضعية بالغة الحساسية التي تمر بها بلادنا، فان اللجوء إلى استعمال صور الفيديو و/أو الصور الفوتوغرافية الأرشيفية، في تقديم الاجتماعات أو النشاطات الحكومية، يجب تفاديها بشكل صارم و تلقائي، بالنظر إلى واجب التقيد بحقيقة و شفافية المعلومة، و تأثير كل تفسير خاطئ أو قراءة مغلوطة للوقائع المنقولة".

و عليه يضيف ذات البيان فان وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر "يدعو إلى مشاركة الجميع من اجل الاحترام الصارم لهذه التعليمة فيما يخص تقديم النشاطات الرسمية".

كلـمات مفتـاحيــة :
تقديم الأنشطة الحكومية: توجيه تعليمات لوسائل الإعلام لـ "تفادي " اللجوء إلى الأرشيف
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 آذار/مارس 2020 11:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.27

فيروس كورونا : توسيع إجراءات الحجر الجزئي الى 9 ولايات

20.03.27

فيرس كورونا: وزارة الخارجية تؤكد متابعتها عن كثب لوضعية الجزائريين العالقين بالخارج

20.03.27

كوفيد-19: رخص التنقل تغطي فقط التنقلات نحو اماكن العمل او المنازل

20.03.27

نقابات: تمديد آجال إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم إلى غاية 15 أبريل القادم

20.03.27

النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر: استبعاد اصابة كريم طابو بجلطة دماغية

20.03.27

تقديم الأنشطة الحكومية: توجيه تعليمات لوسائل الإعلام لـ "تفادي " اللجوء إلى الأرشيف

الأكثــر قـراءة

20.03.23

بيان اجتماع المجلس الأعلى للأمن حول فيروس كورونا

20.03.25

فيروس كورونا: تسجيل 38 حالة جديدة مؤكدة من بينها حالتي (2) وفاة في الجزائر

20.03.26

مرسوم جديد يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته

20.03.23

البليدة: حضور مصالح الأمن جميع مراسيم دفن الموتى اجباري ابتداء من اليوم

20.03.24

فيروس كورونا: تسجيل 34 حالة مؤكدة من بينها حالتي (2) وفاة في الجزائر

20.03.23

فيروس كورونا: لجنة الفتوى تدعو المواطنين الى الالتزام الكلي بالإجراءات الإحترازية…