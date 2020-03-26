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الرئيس تبون يشيد بالسلوك الوطني الانساني للشعب الجزائري في أوقات الشدة

  أدرج يـوم : الخميس, 26 آذار/مارس 2020 09:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
الرئيس تبون يشيد بالسلوك الوطني الانساني للشعب الجزائري في أوقات الشدة

الجزائر - أشاد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, الأربعاء, بالسلوك الوطني الانساني الذي تميز به الشعب الجزائري في اوقات الشدة التي تواجه فيه الجزائر وباء  فيروس كورونا , و هو السلوك الذي يكشف عن "درجة عالية من روح المواطنة والمسؤولية".

وكتب الرئيس تبون على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أحيي كل فاعلي الخير من المواطنين والمواطنات في الداخل والخارج، الذين يتسابقون في التعبير عن رغباتهم لمساعدة المستشفيات، والمواطنين الذين تأثروا بإجراءات العزل الإجباري، وتقييد التنقل في هذه المحنة التي تواجه فيها الجزائر وباء كورونا فيروس".

كما أجدد--يقول  رئيس الجمهورية --" شكري لكلّ الذين بادروا منذ الأيام الأولى إلى حملات التنظيف والتعقيم والتوعية عبر الوطن، أفرادا وجمعيات مدنية، وجماعات محلية، وأدعو الجميع إلى المزيد من الانضباط والتقيّد الصارم بإجراءات الوقاية، ومنع الإحتكاك، حفاظا على سلامة الأمة ".

إنّ هذا السلوك الوطني الإنساني-- يضيف السيد تبون --" يكشف عن درجة عالية من روح المواطنة والمسؤولية، ويعكس شيم التضامن والتكافل التي يتميز بها شعبنا خاصة في أوقات الشدّة فتحية تقدير وإجلال لهذا الشعب العظيم الذي يصدق في أبنائه وبناته قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، (مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى)".

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الرئيس تبون يشيد بالسلوك الوطني الانساني للشعب الجزائري في أوقات الشدة
  أدرج يـوم : الخميس, 26 آذار/مارس 2020 09:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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