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الجزائر تدين "بشدة" الاعتداءات الارهابية المرتكبة في نيجيريا والتشاد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 15:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
الجزائر تدين &quot;بشدة&quot; الاعتداءات الارهابية المرتكبة في نيجيريا والتشاد

الجزائر - أدانت الجزائر "بشدة" الاعتداءات التي ارتكبتها الجماعة الارهابية بوكو حرام في كل من نيجيريا و التشاد و التي خلفت عدة قتلى في صفوف الجنود بكلا البلدين، حسبما اكده اليوم الأربعاء الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف.

وفي تصريح لوأج، قال السيد بن علي شريف "ندين بشدة الاعتداءات الارهابية المرتكبة من طرف الجماعة الارهابية بوكو حرام بمنطقة كوندوغا شمال شرق نيجيريا و بمقاطعة البحيرة بجنوب التشاد مخلفة العديد من القتلى في صفوف جنود البلدين.

كما أردف ذات المسؤول يقول "نقدم تعازينا لعائلات الضحايا كما نؤكد لحكومتي البلدين و للشعبين الشقيقين تضامننا الكامل".

وخلص الى القول ان "هذه الاعتداءات الدامية الجديدة التي ترتكب في الوقت الذي يتجند فيه العالم اجمع ضد تهديد صحي عالمي لم يسبق تسجيله تؤكد فراغ و عدم اتساق و لا وعي هذه الجماعة الارهابية الخطيرة التي تؤكد من خلال هذه الافعال الاجرامية يأسها و فشلها المحتوم".

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الجزائر تدين "بشدة" الاعتداءات الارهابية المرتكبة في نيجيريا والتشاد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 15:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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