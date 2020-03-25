المديرية العامة للأمن الوطني تذكر بأهم التدابير الوقائية لمواجهة وباء كورونا

الجزائر - ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء في بيان لها، بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد بداية من يوم الاثنين الماضي، لمواجهة وباء كورونا (كوفيد 19)، وكذا وسائل تعزيز الآلية التي تم وضعها لوقف انتشار الوباء عبر التراب الوطني، من أجل التطبيق الفوري اعتبارا من تاريخ 23 مارس 2020 للإجراءات التالية:

1-على الصعيد الوطني، فقد تقرر ما يلي:

-غلق كل المقاهي والمطاعم والمحلات، باستثناء محلات المواد الغذائية (المخابز والملبنات والبقالات ومحلات الخضر والفواكه)، أي مخالف لهذا الإجراء ستسحب منه رخصته وسيوضع في قائمة سوداء، كما لن يحصل بعدها على أي رخصة استغلال.

أما بخصوص التجار الآخرين، فيتعلق الأمر بغلق المحل مع سحب السجل التجاري ومنعهم نهائيا من مزاولة النشاط.

غلق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية وغيرها، كل مخالف لذلك سيتعرض، في حال تكرار المخالفة، إلى التوقيف وفرض عقوبة بسبب تعريض الآخرين للخطر.

- يتعين احترام مسافة الأمان الإجبارية على الأقل 1 متر بين الأشخاص في كافة المؤسسات والفضاءات التي تستقبل الجماهير، بحيث يقع على عاتق الإدارات المعنية الحرص على احترام هذه المسافة واللجوء إلى القوى العمومية إن اقتضى الأمر.

- منع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة التراب الوطني، وفي حالة تسجيل مخالفة، تسحب رخصة ممارسة النشاط.

2- على مستوى ولاية البليدة تم اتخاذ القرارات التالية:

- حجر تام في البيوت لمدة عشرة (10) أيام قابلة للتمديد مع منع الحركة من و إلى هذه الولاية.

- يجب أن تكون الخرجات الاستثنائية مرخصا بها مسبقا من طرف السلطات المختصة للأمن الوطني أو الدرك الوطني.

- يتم اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان تموين السكان بالمستلزمات الطبية و المواد الغذائية.

- في هذا الإطار، يتم وضع حواجز مراقبة أمنية.

3-على مستوى ولاية الجزائر فقد تم اتخاذ القرارات التالية:

- فرض حجر من الساعة السابعة مساء (19سا) إلى الساعة السابعة صباحا لليوم الموالي (07سا).

- و سيتم تعميم هذا الإجراء على كل الولايات التي ظهر فيها أو سيظهر فيها الفيروس حسب الملاحظات اليومية لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.

- منع جميع التجمعات لأزيد من شخصين.

- يرخص لتجار المنتجات الغذائية المتنقلين بممارسة نشاطاتهم في شكل تناوبي على مستوى الأحياء مع العمل على تجنب التجمعات.

في هذا الإطار تدعو المديرية العامة للأمن الوطني، كافة المواطنين للالتزام الصارم بهذه التدابير الوقائية، لاسيما الالتزام بالحجر الصحي التام بولاية البليدة، والالتزام الصحي بالجزائر العاصمة يوميا من الساعة 19:00 مساء إلى 07:00 صباحا.

وتناشد المديرية العامة للأمن الوطني كافة وسائل الإعلام لمواصلة توعية المواطنين عبر مختلف الوسائط بضرورة التقيد بهذه الإجراءات الوقائية، إذ تعول المديرية على روح المسؤولية التي يتحلى بها المواطنين في سبيل التطبيق الصارم لهذه التدابير الاحترازية والملزمة مع بقاء الرقم الأخضر 1548 ورقم شرطة النجدة على الخط 17 في خدمة المواطنين.