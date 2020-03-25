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توقيف تجار مخدرات وحجز كميات كبيرة من الممنوعات في عدد من الولايات (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
توقيف تجار مخدرات وحجز كميات كبيرة من الممنوعات في عدد من الولايات (وزارة الدفاع)

الجزائر- تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع كل من مصالح الجمارك والدرك الوطني, أمس الثلاثاء, من توقيف تجار مخدرات وحجزت كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات في عدد من الولايات, حسب ما أورده يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالنعامة بالناحية العسكرية الثانية, يوم 24 مارس 2020, من توقيف ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجز كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (611) كيلوغرام".

وفي سياق متصل, "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بسطيف بالناحية العسكرية الخامسة, ثمانية (08) تجار مخدرات وضبطت 85290 قرص مهلوس وأربع (04) مركبات ومبلغ مالي قدره 4 مليار سنتيم, في حين أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي, بكل من الطارف وقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة, ثماني (08) تجار مخدرات بحوزتهم 8076 قرص مهلوس".

من جهة أخرى, "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة وتمنراست بالناحية العسكرية السادسة, 223 شخص وحجزت 35 مولدا كهربائيا و 21 مطرقة ضغط و 1600 لتر من الوقود الموجه للتهريب, فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة, ثلاثة (03) أشخاص وحجزوا 114,9 طن من المواد الغذائية, كما تم توقيف 27 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين أميناس بالناحية العسكرية الرابعة".

آخر تعديل على الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 13:35
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توقيف تجار مخدرات وحجز كميات كبيرة من الممنوعات في عدد من الولايات (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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