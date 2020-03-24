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رئيس الجمهورية يعزي عائلة المرحوم عز الدين بوكردوس ويشيد بخصال الفقيد   

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 17:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 37 مرات
رئيس الجمهورية يعزي عائلة المرحوم عز الدين بوكردوس ويشيد بخصال الفقيد   

الجزائر - بعث اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد عز الدين بوكردوس، المدير العام الأسبق لجريدة الشعب، أشاد فيها بخصاله وبما قدمه من جليل الأعمال لخدمة الجزائر.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه "على إثر وفاة الصحافي المغفور له بإذن الله، عز الدين بوكردوس المدير العام الأسبق لجريدة الشعب، بعث اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد، أشاد فيها بخصاله وبما قدمه من جليل الأعمال لخدمة الجزائر بقلمه والدفاع عنها بكتاباته خاصة عندما تكالب عليها الأعداء والخصوم، كما يشهد له بذلك جيل من رفاقه ونخبة من الذين اشتغلوا تحت قيادته".

وقدم رئيس الجمهورية "تعازيه الحارة" إلى عائلة الفقيد وذويه، داعيا المولى جلت قدرته أن "يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يسكنه فسيح الفردوس الأعلى وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلـوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يعزي عائلة المرحوم عز الدين بوكردوس ويشيد بخصال الفقيد   
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 17:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 37 مرة   شارك

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