هطول أمطار رعدية على عديد ولايات وسط وشرق البلاد ابتداء من مساء الثلاثاء

ويتعلق الامر بولايات: تيبازة و الجزائر العاصمة و البليدة و المدية و عين الدفلى و كذا البويرة و المسيلة و الجلفة و قسنطينة بالإضافة الى ميلة و سطيف و برج بوعريريج، حيث تمتد صلاحية هذه النشرية من يوم الثلاثاء على الساعة ال6 مساء الى غاية يوم الأربعاء على الساعة ال3 صباحا و ستتراوح كميات الامطار ما بين 20 و30 ملم.
إقرأ أيضا : هبوب رياح قوية وتطاير الرمال على عدة ولايات جنوبية
كما يرتقب تسجيل امطار بكل من ولايات باتنة و خنشلة و تبسة و ام البواقي و بسكرة و قالمة و كذا سوق اهراس، حيث ستتراوح كميات الامطار ما بين 25 و30 ملم و هذا ابتداء من اليوم الثلاثاء ال9 مساء الى غاية يوم الاربعاء ال9 صباحا.