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هطول أمطار رعدية على عديد ولايات وسط وشرق البلاد ابتداء من مساء الثلاثاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 16:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
هطول أمطار رعدية على عديد ولايات وسط وشرق البلاد ابتداء من مساء الثلاثاء

الجزائر - يرتقب تسجيل أمطار رعدية على العديد من ولايات الوسط و شرق البلاد ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء، حسب نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

ويتعلق الامر بولايات: تيبازة و الجزائر العاصمة و البليدة و المدية و عين الدفلى و كذا البويرة و المسيلة و الجلفة و قسنطينة بالإضافة الى ميلة و سطيف و برج بوعريريج، حيث تمتد صلاحية هذه النشرية من يوم الثلاثاء على الساعة ال6 مساء الى غاية يوم الأربعاء على الساعة ال3 صباحا و ستتراوح كميات الامطار ما بين 20 و30 ملم.

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كما يرتقب تسجيل امطار بكل من ولايات باتنة و خنشلة و تبسة و ام البواقي و بسكرة و قالمة و كذا سوق اهراس، حيث ستتراوح كميات الامطار ما بين 25 و30 ملم و هذا ابتداء من اليوم الثلاثاء ال9 مساء الى غاية يوم الاربعاء ال9 صباحا.

كلـمات مفتـاحيــة :
هطول أمطار رعدية على عديد ولايات وسط وشرق البلاد ابتداء من مساء الثلاثاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 16:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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