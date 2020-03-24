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كورونا: دعوة المواطنين "الالتزام" بتوصيات مصالح الصحة و" التقيد" بالبقاء في المنزل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 16:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 266 مرات
كورونا: دعوة المواطنين &quot;الالتزام&quot; بتوصيات مصالح الصحة و&quot; التقيد&quot; بالبقاء في المنزل

الجزائر - دعا وسيط الجمهورية كريم يونس،اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الى ضرورة " الالتزام " بتوصيات مصالح الصحة والتقيد بالبقاء في المنزل ك"ضرورة حتمية " للحد من انتشار وباء كورونا فيروس.

وجاء في بيان وسيط الجمهورية ان " الجزائر تعيش على غرار كافة دول العالم وضعية حساسة جراء وباء كورونا فيروس الذي يمس العالم بأسرة والإنسانية جمعاء " لذا يؤكد --نفس المصدر-- "علينا جميعا أكثر من أي وقت مضى، الالتزام بتوصيات مصالح الصحة والتقيد بالبقاء بالمنزل الذي بات ضرورة حتمية من اجل الحد من انتشار هذا الفيروس " .

وأوضح نفس المصدر أن الجزائر اليوم "بحاجة الى تضامن جميع أبنائها" مشيرا الى ان "استعمال جميع الوسائل الضرورية ودعم الوسائل الطبية بشتى المعدات والتجهيزات امر حتمي للوصول الى النتائج الكفيلة للقضاء بصفة فعالة" على هذا الوباء.

وبهذه المناسبة تقدم وسيط الجمهورية بتحية "تقدير" للأطباء وكافة العاملين بقطاع الصحة وكذا المواطنين المجندين لمحاربة هذا الفيروس الوباء.

آخر تعديل على الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 17:27
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كورونا: دعوة المواطنين "الالتزام" بتوصيات مصالح الصحة و" التقيد" بالبقاء في المنزل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 16:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 266 مرة   شارك

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