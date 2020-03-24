كورونا: دعوة المواطنين "الالتزام" بتوصيات مصالح الصحة و" التقيد" بالبقاء في المنزل

التنقل في الولايات تحت الحظر الكلي أو الجزئي: الوزير الأول يصدر تعليمة توضيحية للحكومة و الولاة -

تسجيل 65 حالة إصابة جديدة مؤكدة من بينها أربع (04) حالات وفاة في الجزائر -

المجلس الشعبي الوطني يشدد على ضرورة تغليب روح المبادرة و التضامن -

اتصالات الجزائر تطور موقعا الكترونيا وتطبيقا حول فيروس كورونا -

المجمع العمومي صيدال يتخذ إجراءات استعجالية لتعزيز انتاجه من الأدوية -

نقل الأشخاص بدون مأوى نحو مركز الإيواء الاستعجالي دالي إبراهيم -

المجلس الوطني لحقوق الانسان: تأجيل جلسة محاكمة السيد طابو تعود قانونا الى الجهة القضائية وحدها -

بن بوزيد يدافع عن اختيار الجزائر اعتماد الكلوروكين -

تراجع فاتورة واردات المواد الغذائية بـ 15% في يناير -

الحكومات تتسارع لاحتواء جائحة كورونا وسط دعوات لوقف النزاعات المسلحة -

الرئيس تبون يثمن جهود الاسرة الطبية و أعوان الصحة في مواجهة فيروس كورونا -

أمطار رعدية مرتقبة على العديد من ولايات غرب الوطن ابتداء ظهيرة الخميس -

حوادث المرور : وفاة 13 شخصا وجرح 220 آخرين في ظرف أسبوع بالمناطق الحضرية -

تسجيل هزة ارتدادية ثانية بقوة 3,2 درجات بولاية باتنة -

عيادات خاصة: ضمان المعاينة عن بعد وعند الحاجة 24سا/24سا -

المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري تعلن عن إطلاق قناة تلفزيونية جديدة -

ااتصالات الجزائر تطلق خدمة التبليغ عن الأعطال عبر الأنترنت -

اتصالات الجزائر-أنترنت : قطع الكابل البحري الدولي SMWE4 يوم 2 أبريل دون التأثير على اتصالات الجزائر -

مرسوم جديد يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته -