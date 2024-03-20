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أهم زبائن الجزائر في يناير 2020

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 14:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

الجزائر - فيما يلي قائمة اهم زيائن الجزائر في يناير 2020 و قيمة الصادرات الجزائرية نحو كل بلد مع مقارنة لنفس الشهر من سنة 2019.

المصدر:مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك.

البلد القيمة (مليون دولار) التطور

فرنسا 65ر374    83ر3- بالمئة

تركيا 19ر265    47ر9+ بالمئة

ايطاليا 11ر229    59ر63- بالمئة

الصين 74ر178    58ر210+

بلجيكا 23ر122      45ر73 + بالمئة

بريطانيا 15ر121     38ر55- بالمئة

اليونان 67ر92      04ر164+ بالمئة

اسبانيا 94ر91        38ر76- بالمئة

البرازيل 72ر85    15ر175+ بالمئة

هولندا 45ر85       99ر22-بالمئة

مالطا 28ر85          00ر00 بالمئة

سنغافورة 83ر80       +618 بالمئة

كوريا الجنوبية 38ر78    95ر119+ بالمئة

البرتغال 34ر65          65ر15- بالمئة

استراليا 82ر64       98ر12+ بالمئة

باقي العالم:113 بلد:      17ر284

المجموع:       2.305.66

كلـمات مفتـاحيــة :
أهم زبائن الجزائر في يناير 2020
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 14:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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