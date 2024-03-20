أهم زبائن الجزائر في يناير 2020

المصدر:مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك.
البلد القيمة (مليون دولار) التطور
فرنسا 65ر374 83ر3- بالمئة
تركيا 19ر265 47ر9+ بالمئة
ايطاليا 11ر229 59ر63- بالمئة
الصين 74ر178 58ر210+
بلجيكا 23ر122 45ر73 + بالمئة
بريطانيا 15ر121 38ر55- بالمئة
اليونان 67ر92 04ر164+ بالمئة
اسبانيا 94ر91 38ر76- بالمئة
البرازيل 72ر85 15ر175+ بالمئة
هولندا 45ر85 99ر22-بالمئة
مالطا 28ر85 00ر00 بالمئة
سنغافورة 83ر80 +618 بالمئة
كوريا الجنوبية 38ر78 95ر119+ بالمئة
البرتغال 34ر65 65ر15- بالمئة
استراليا 82ر64 98ر12+ بالمئة
باقي العالم:113 بلد: 17ر284
المجموع: 2.305.66