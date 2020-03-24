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الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 13:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء, رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور, الاستاذ أحمد لعرابة, الذي سلم له المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, صباح اليوم, الثلاثاء 24 مارس 2020, الأستاذ أحمد لعرابة رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور, الذي كان مرفوقا بمقرر اللجنة الدكتور وليد عقون".

وخلال هذه المقابلة, "تسلم رئيس الجمهورية المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة في إطار المحاور السبعة الواردة في رسالة تكليفها بهذه المهمة, وشكر بهذه المناسبة, الأعضاء على كل الجهود التي بذلوها طوال شهرين لترجمة إرادة التغيير الجذرية في مواد دستورية سوف تشكل أساسا لبناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها في صيغتها التوافقية النهائية".

وخلص البيان أنه "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة محنة وباء كورونا فيروس, فقد تأجل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية, وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام, إلى حين تحسن هذه الظروف".

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الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 13:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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