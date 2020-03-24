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فيروس كورونا : الصيادلة وأصحاب الأكشاك غير معنيين بإجراءات الغلق

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 09:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرات
فيروس كورونا : الصيادلة وأصحاب الأكشاك غير معنيين بإجراءات الغلق

الجزائر - أشار الاثنين مصدر من رئاسة الجمهورية إن الصيادلة الخواص وأصحاب الأكشاك غير معنيين بإجراءات الغلق التي أقرها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون في ختام اجتماع المجلس الأعلى للأمن من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح المصدر نفسه ان هذه الإجراءات الاستثنائية ستسمح لاسيما للمواطنين بالتزود بالأدوية, ولأصحاب الأكشاك بممارسة نشاطاتهم, بما في ذلك بيع الصحف الوطنية.

و من بين الاجراءات الاستثنائية لمجلس الأعلى للأمن, تقرر الترخيص لتجار المنتجات الغذائية المتنقلين "بممارسة نشاطاتهم في شكل تناوبي على مستوى الأحياء", لتسهيل حصول السكان على المنتجات الغذائية الطازجة, مع التشديد على ضرورة "تجنب التجمعات". 

وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قد ترأس, اليوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية, اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن, خصص لدراسة ومتابعة تطور وباء فيروس كورونا في البلاد.

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فيروس كورونا : الصيادلة وأصحاب الأكشاك غير معنيين بإجراءات الغلق
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 09:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرة   شارك

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