وأوضح المصدر ذاته أن الرئيسين اتفقا على "مواصلة التشاور والتنسيق للتصدي لهذا الوباء المتفشي في العالم".
الرئيس تبون يتبادل مع نظيره التونسي في مكالمة هاتفية المعلومات حول الوضعية الصحية في البلدين
أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 19:53 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 26 مرات
الجزائر - تبادل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء يوم الاثنين، أثناء مكالمة هاتفية، مع نظيره التونسي، السيد قيس سعيد، المعلومات ووجهات النظر حول الوضعية الصحية في كلا البلدين "على ضوء الإجراءات المتخذة فيهما لمواجهة أزمة انتشار وباء كورونا فيروس"، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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