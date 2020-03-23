بريد الجزائر والبنوك الوطنية تدعو الى تفضيل البطاقة البنكية و الدفع عن طريق الانترنت -

الرئيس تبون يتبادل مع نظيره التونسي في مكالمة هاتفية المعلومات حول الوضعية الصحية في البلدين -

بيان اجتماع المجلس الأعلى للأمن حول فيروس كورونا -

فيروس كورونا: وضع قائمة أئمة مخولين للإدلاء بتصريحات والمشاركة في البلاطوهات -

عنوان واحد لجمع التبرعات لضحايا كورونا: الصيدلية المركزية للمستشفيات بالعاصمة -

بن بوزيد: وضع حيز التنفيذ بروتوكول علاج جديد أساسه دواء جديد -

البليدة: حضور مصالح الأمن جميع مراسيم دفن الموتى اجباري ابتداء من اليوم -

وزارة العمل: تمديد صلاحية بطاقة طالبي العمل بصفة تلقائية -

فيروس كورونا: بنك الجزائر الخارجي يواصل خدماته في ظل احترام تدابير الوقاية -

فورار: تسجيل 230 حالة مؤكدة دون تسجيل أي حالة وفاة اليوم -

الغلق المؤقت للفرن العالي بمركب سيدار الحجار للوقاية من تفشي فيروس كورونا -

فيروس كورونا: وزارة البيئة تقرر إجراءات وقائية استعجاليه -

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي: إستغلال الأزمة المزدوجة الصحية والطاقوية للشروع في إصلاحات معمقة -

كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين وخمس قنابل تقليدية الصنع بباتنة -

اتفاقية بين القرض الشعبي وصندوق ضمان الاستثمار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

كورونا: وزارة الاتصال تدعو وسائل الإعلام الى التقيد بنشر المعلومات من وزارة الصحة والهيئة العلمية المنصبة -

وفاة المدير العام السابق لجريدة الشعب عز الدين بوكردوس -

معهد باستور/وهران: مخبر الصديقية للكشف عن فيروس كورونا يدخل حيز الخدمة -

الرئيس الصحراوي ينبه الى التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا على صحية الأسرى الصحراويين بالسجون المغربية -