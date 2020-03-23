فيروس كورونا: وضع قائمة أئمة مخولين للإدلاء بتصريحات والمشاركة في البلاطوهات  

الجزائر - تم وضع تحت تصرف وسائل الاعلام الوطنية العمومية والخاصة، قائمة تضم أسماء رجال دين وأئمة معتمدين مخولين للإدلاء بالتصريحات والمشاركة في الحصص والبلاطوهات، حسبما علم يوم الاثنين لدى وزارة الاتصال.

وأوضح المصدر ذاته أن وضع هذا القائمة يأتي "مواصلة للقرار المشترك الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 والقاضي بالتنسيق بين وزارتي الاتصال والشؤون الدينية والاوقاف فيما يتعلق بتحديد واختيار المتدخلين في وسائل الاعلام حول كل ما يخص القضايا الدينية".

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وتضم القائمة متدخلين متمكنين من التصريح باللغات الثلاث (العربية، الفرنسية والامازيغية).

فيما يخص الاذاعات المحلية والجهوية، دعا المصدر ذاته إلى التنسيق مع المدراء الولائيين للشؤون الدينية والاوقاف من خلال المجالس العلمية.