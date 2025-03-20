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كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين وخمس قنابل تقليدية الصنع بباتنة

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 14:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 181 مرات
كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين وخمس قنابل تقليدية الصنع بباتنة

الجزائر - كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد بباتنة، 12 مخبأ للإرهابيين وخمس قنابل تقليدية الصنع، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بني فضالة بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 مارس 2020، اثنى عشر (12) مخبأ للإرهابيين وخمس (05) قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى ألبسة وأغراض مختلفة".

و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بجانت بالناحية العسكرية الرابعة، مئتين وأربعة وستين (264) شخصا وحجزت اثنى عشر (12) مطرقة ضغط وستة عشر (16) مولدا كهربائيا وشاحنة محملة بخليط الحجارة وخام الذهب، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود 11.891 قرصا مهلوسا، وذلك إثر دوريتين منفصلتين قرب الحدود بكل من تبسة بالناحية العسكرية الخامسة والوادي بالناحية العسكرية الرابعة".

من جهة أخرى، "أوقف عناصر الدرك الوطني بالشلف بالناحية العسكرية الأولى، ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم 9،5 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف خمسة وعشرين (25) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان بالناحية العسكرية الثانية وجانت بالناحية العسكرية الرابعة".

 

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كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين وخمس قنابل تقليدية الصنع بباتنة
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 14:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 181 مرة   شارك

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