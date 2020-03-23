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وفاة المدير العام السابق لجريدة الشعب عز الدين بوكردوس

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 12:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
وفاة المدير العام السابق لجريدة الشعب عز الدين بوكردوس

الجزائر- انتقل إلى رحمة الله المدير العام السابق لجريدة الشعب, عز الدين بوكردوس, عن عمر ناهز 76 سنة إثر مرض عضال, حسب ما علم يوم الاثنين لدى أقاربه.

وقد تدرج الفقيد الذي يعد من الرعيل الأول للصحافة الجزائرية غداة الاستقلال في قطاع الإعلام, حيث شغل عدة مناصب في التلفزيون الجزائري ليعود بعدها إلى الصحافة المكتوبة ويتولى منصب مدير عام جريدة الشعب إلى غاية سنة 2012.

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وفاة المدير العام السابق لجريدة الشعب عز الدين بوكردوس
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 12:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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