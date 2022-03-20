إجلاء اكثر من 7.500 مواطن جزائري الى الوطن

الجزائر - أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يوم الاحد عن اجلاء 7.515 مواطنا جزائريا قدموا من عدة عواصم و مدن عبر العالم نحو الجزائر منذ الاربعاء الماضي عن طريق النقل الجوي و البحري و البري في اطار الاجراءات الوقائية المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

في هذا الصدد اكدت وزارة الداخلية ان هؤلاء الاشخاص تم اجلائهم نحو الوطن من خلال "21 رحلة جوية و رحلتين بحريتين" مضيفة ان " 7 فنادق عمومية و 44 فندقا خاصا اضافة الى 5 منشآت عمومية (احياء جامعية و دور شباب و مراقد) تم تخصيصها لاستقبالهم خلال فترة الحجر الصحي.

و قد تم نقل هؤلاء نحو اماكن الحجر الصحي بواسطة "800 وسيلة نقل للمسافرين" حسب ذات المصدر الذي اوضح ان "220 وسيلة نقل اخرى " تم تعبئتها لنقل مستلزماتهم اضافة الى ممثلين عن مختلف الاسلاك يقدر عددهم ب 12.100 شخصا".

و حسب البطاقية الشاملة لعملية الاجلاء التي ارسلتها وزارة الداخلية فان 1119 مسافر وصلوا الخميس الماضي جوا على الرحلة " باريس -الجزائر (250 مسافر ثم 301 مسافر) و مارسيليا-وهران (162 مسافر) و ليون-وهران (98 مسافر) و الدار البيضاء المغربية-تلمسان (81 مسافرا) و دبي-الجزائر (299 مسافر)".

و حسب الوزارة فان 1977 مسافر حلوا بأرض الوطن الجمعة الماضي و 1281 اخرون وصلوا امس السبت و عليه فان العدد لاجمالي للمواطنين الذين تم اجلائهم جوا خلال الفترة الممتدة من 19 الى 21 مارس الماضي بلغ 4449 مواطنا جزائريا مضيفة ان 1389 مواطنا تم ايضا اجلائهم نحو الوطن بحرا خلال نفس الفترة اي ب 643 مسافرا قدموا من اليكانتي نحو وهران و 746 مواطن من مارسيليا نحو الجزائر العاصمة.

و فيما يتعلق بعملية الاجلاء برا اشارت وزارة الداخلية الى مجموع 1677 مسافرا دخلوا الجزائر خلال الفترة 18 مارس الى 21 مارس قادمين من تونس من خلال التوزيع التالي " 250 شخص بمدينة الوادي و 775 نحو مدينة الطارف و 300 شخص نحو سوق اهراس و 352 نحو مدينة تبسة" وجهوا جميعهم نحو اماكن الحجر الصحي تمت تهيئتها خصيصا لهذا الظرف.