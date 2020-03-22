الرئيس تبون يأمر وزير الاتصال باتخاذ كل الإجراءات لمنع نشر أي إحصائيات خارج وزارة الصحة

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة باتخاذ كل الإجراءات لمنع نشر أي إحصائيات عن وضعية حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد خارج وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باعتبارها "الجهة الوحيدة المخولة بذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصال".

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الرئيس تبون "استنكر بشدة الأقلام والأصوات الناعقة التي لا يحلو لها سوى التهويل والتشكيك والنيل من معنويات المواطن".

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من جانب آخر، جدد رئيس الجمهورية شكره الجزيل لسائر موظفي الصحة من أخصائيين وأطباء وسلك شبه الطبي والحماية المدنية وأعوان الدولة والحركات الجمعوية على "جهودهم المبذولة في إطار محاربة تفشي الوباء والحفاظ على سلامة المواطن".

وأكد بأن "جهودهم وتضحياتهم لن تضيع سدى، لأن الدولة الفخورة بهم اليوم ستحفظ لهم الجميل غدا عندما تزول الشدة وتستأنف الحياة مجراها الطبيعي".

كما شكر المبادرين على "جميل صنعهم، سواء بتنظيف الشوارع أو تعقيم الفضاءات وأماكن الاكتظاظ أو بالتبليغ عن المضاربين أو بالمساهمة بأبحاثهم في المخابر"، مشيدا ب"كل جهد لإعلاء مصلحة الأمة في هذا الظرف الصعب وبكل من اتخذ إجراء وقائيا لحماية نفسه ومجتمعه".

وخلص الرئيس تبون إلى أن "الدولة تستعد لكل الاحتمالات لمنع ومحاربة تفشي الوباء الذي سنتغلب عليه بإذن الله بالهدوء والتضامن والانضباط والصبر".