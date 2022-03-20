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مجلس الدولة يقرر تأجيل جلساته المقررة يومي 26 مارس و 4 أفريل الى تاريخ لاحق

  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 16:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

الجزائر - أعلن مجلس الدولة، في بيان له يوم الاحد، أنه تقرر تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 26 مارس 2020 الخاصة بالغرفة الرابعة بأقسامها الخمسة وكذا الجلسة المقررة يوم الخميس 2 أفريل 2020 الخاصة بالغرفة الأولى بأقسامها الثلاث إلى تاريخ لاحق، وهذا بالنظر الى المستجدات الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المجلس أن هذا التأجيل يأتي "بناء على المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، وعملا بتعليمة الوزير الأول رقم 79 المؤرخة في 07 مارس سنة 2020 الرامية إلى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون استشارة".

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مجلس الدولة يقرر تأجيل جلساته المقررة يومي 26 مارس و 4 أفريل الى تاريخ لاحق
  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 16:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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