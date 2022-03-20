مجلس الدولة يقرر تأجيل جلساته المقررة يومي 26 مارس و 4 أفريل الى تاريخ لاحق

الجزائر - أعلن مجلس الدولة، في بيان له يوم الاحد، أنه تقرر تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 26 مارس 2020 الخاصة بالغرفة الرابعة بأقسامها الخمسة وكذا الجلسة المقررة يوم الخميس 2 أفريل 2020 الخاصة بالغرفة الأولى بأقسامها الثلاث إلى تاريخ لاحق، وهذا بالنظر الى المستجدات الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا.