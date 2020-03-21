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فيديوهات توضيحية لتسهيل استعمال الخدمات الرقمية التابعة للهيئات تحت وصاية قطاع العمل

  أدرج يـوم : السبت, 21 آذار/مارس 2020 17:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
فيديوهات توضيحية لتسهيل استعمال الخدمات الرقمية التابعة للهيئات تحت وصاية قطاع العمل

الجزائر - تعلم وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي جميع المواطنين أنه سيتم نشر "بصفة دورية" فيديوهات توضيحية عبر الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة "في اطار تسهيل وتبسيط استعمال الخدمات الرقمية التابعة للهيئات تحت وصاية القطاع", حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أنه "في اطار تسهيل وتبسيط استعمال مختلف المنصات والخدمات الرقمية التابعة للهيئات تحت وصاية القطاع, تعلم وزارة العمل جميع المواطنين أنه سيتم نشر بصفة دورية فيديوهات توضيحية التي يمكنهم تحميلها أو مشاهدتها عبر كل من الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة من خلال بعض الروابط".

وتتعلق هذه الروابط:

- الموقع الالكتروني: www.mtess.gov.dz.  

- صفحة فيسبوك: www.fb.com//ministeretravail

- حساب تويتر: twitter.com/min_travail

- قناة اليوتوب: https://www.youtube.com/c/ministeretravail

وتذكر وزارة العمل جميع المواطنين بأهمية استعمال الخدمات الالكترونية وتجنب التنقل الى مقرات و وكالات الهيئات التابعة للقطاع عبر التراب الوطني.

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فيديوهات توضيحية لتسهيل استعمال الخدمات الرقمية التابعة للهيئات تحت وصاية قطاع العمل
  أدرج يـوم : السبت, 21 آذار/مارس 2020 17:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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