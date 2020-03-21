فيديوهات توضيحية لتسهيل استعمال الخدمات الرقمية التابعة للهيئات تحت وصاية قطاع العمل

وأوضح ذات المصدر أنه "في اطار تسهيل وتبسيط استعمال مختلف المنصات والخدمات الرقمية التابعة للهيئات تحت وصاية القطاع, تعلم وزارة العمل جميع المواطنين أنه سيتم نشر بصفة دورية فيديوهات توضيحية التي يمكنهم تحميلها أو مشاهدتها عبر كل من الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة من خلال بعض الروابط".
وتتعلق هذه الروابط:
- الموقع الالكتروني: www.mtess.gov.dz.
- صفحة فيسبوك: www.fb.com//ministeretravail
- حساب تويتر: twitter.com/min_travail
- قناة اليوتوب: https://www.youtube.com/c/ministeretravail
وتذكر وزارة العمل جميع المواطنين بأهمية استعمال الخدمات الالكترونية وتجنب التنقل الى مقرات و وكالات الهيئات التابعة للقطاع عبر التراب الوطني.