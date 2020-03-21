فيروس كورونا: الجزائريون اكثر وعيا بخطورة الفيروس -

فيديوهات توضيحية لتسهيل استعمال الخدمات الرقمية التابعة للهيئات تحت وصاية قطاع العمل -

فيروس كورونا: تسجيل 139 حالة مؤكدة من بينها 15 وفاة في الجزائر -

ولاية الجزائر: قرابة 60 ألف عائلة ستستفيد من العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان -

تطوير تطبيق هاتفي رسمي لمكافحة فيروس كورونا -

فيروس كورونا: الغلق الفوري للمقاهي والمطاعم وتوقف حركة النقل بالعاصمة -

كوفيد 19: دخول الاجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية يوم الأحد على الساعة الواحدة صباحا -

كوفيد 19: إجراءات احترازية بالمستشفيات لوقاية عمالها وأخرى للتكفل بجثث الضحايا -

كورونا فيروس: الإفراج عن واردات الكحول الموجهة إلى تصنيع المحلول الهيدرو-كحولي -

فيروس كورونا: 50 مليون قناع طبي ستكون متاحة بشكل سريع -

حوادث المرور: وفاة 12 شخصا وإصابة 16 آخرين خلال أل 48 ساعة الأخيرة -

رئيس الجمهورية يترأس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء -

كورونا فيروس: نحو الإعلان عن تشكيل لجنة رصد ومتابعة موسعة -

كوفيد 19: الوقاية هي السلاح الناجع الوحيد المتوفر حتى الآن -

منظمة الصحة العالمية: الشباب ليسوا محصنين من فيروس كورونا المستجد -

فيروس كورونا: إجراء عملية تطهير للمركز التقني الوطني بسيدي موسى يوم الأحد -

الجزائر-وباء: رياض محرز ينضم الى الحملة التحسيسية -

كورونا: سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تؤكد استعدادها لتزويد المواطنين بأرقام مجانية -

بامكان المتقاعدين والأشخاص المسنين سحب منحهم عن طريق الوكالة -