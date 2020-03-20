الجزائر-وباء: رياض محرز ينضم الى الحملة التحسيسية -

كورونا: سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تؤكد استعدادها لتزويد المواطنين بأرقام مجانية -

بامكان المتقاعدين والأشخاص المسنين سحب منحهم عن طريق الوكالة -

عيد النصر: اطلاق أسماء شهداء ومجاهدين على عدد من الهياكل والمباني التابعة لوزارة الدفاع الوطني -

تيزي وزو: تزويد الأسواق بمادة البطاطا -

وزارة العمل تدعو المواطنين الى تجنب التنقل إلى مقرات ووكالات الهيئات التابعة للقطاع -

كرة القدم/الجزائر(كورونا فيروس): لا نريد موسما أبيضا -

الشرطة تكثف من إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا -

أمطار رعدية على الصحراء الوسطى و الهضاب العليا ابتداء من ظهيرة يوم الجمعة -

الجزائر تشرع في اجلاء رعاياها العالقين ببعض المطارات ونقلهم الى مواقع الحجر الصحي -

حجر صحي: التكفل بـ542 مسافرا كانوا عالقين بمطارات أجنبية على مستوى فنادق بتيبازة -

مستغانم: وضع 278 مسافر جزائري قادمين من فرنسا في الحجر الصحي -

سوق أهراس: حجز أزيد من 18 قنطار من السميد و16400 وحدة من مواد غذائية منتهية الصلاحية بتاورة وسدراتة -

رياضيون جزائريون يطلقون حملة للتحسيس والوقاية من وباء كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي -

وضع 30 مؤسسة فندقية عمومية وخاصة تحت تصرف السلطات العمومية -

كل مساهمة في مجال الفتوى تخضع إلى ترخيص من وزارة الشؤون الدينية -

منظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم تخطى 200 ألف و وفاة 8778 -

بن بوزيد: الدولة اتخذت الإحتياطات اللازمة في حالة تفاقم الوضع -

المؤسسة العمومية للتلفزيون تساهم في التوعية حول مخاطر فيروس كورونا -