أمطار رعدية على الصحراء الوسطى و الهضاب العليا ابتداء من ظهيرة يوم الجمعة -

الجزائر تشرع في اجلاء رعاياها العالقين ببعض المطارات ونقلهم الى مواقع الحجر الصحي -

حجر صحي: التكفل بـ542 مسافرا كانوا عالقين بمطارات أجنبية على مستوى فنادق بتيبازة -

مستغانم: وضع 278 مسافر جزائري قادمين من فرنسا في الحجر الصحي -

سوق أهراس: حجز أزيد من 18 قنطار من السميد و16400 وحدة من مواد غذائية منتهية الصلاحية بتاورة وسدراتة -

رياضيون جزائريون يطلقون حملة للتحسيس والوقاية من وباء كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي -

وضع 30 مؤسسة فندقية عمومية وخاصة تحت تصرف السلطات العمومية -

كل مساهمة في مجال الفتوى تخضع إلى ترخيص من وزارة الشؤون الدينية -

منظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم تخطى 200 ألف و وفاة 8778 -

بن بوزيد: الدولة اتخذت الإحتياطات اللازمة في حالة تفاقم الوضع -

المؤسسة العمومية للتلفزيون تساهم في التوعية حول مخاطر فيروس كورونا -

سلطة ضبط السمعي البصري تدعوا وسائل الاعلام الى تكييف برامجها مع الوضع الراهن -

الخطوط الجوية الجزائرية: إرسال ثلاث رحلات إجلاء نحو باريس و الدار البيضاء يوم الخميس -

الطارف: وضع 163 مسافر جزائري قادم من تونس في الحجر الصحي -

سونلغاز تدعو زبائنها للإبلاغ عن الاعطال التقنية و تسديد الفواتير عن بعد -

فيروس كورونا: وزارة الصحة تتعامل ب شفافية مع الأرقام المقدمة حول الوباء -

محروقات: مداخيل الجزائر بلغت 5 مليار دولار حتى نهاية فبراير -

كل مساهمة في مجال الفتوى تخضع إلى ترخيص من وزارة الشؤون الدينية -

الرئيس تبون: يأمر الدوائر الوزارية المعنية بالتصدي لحملات التشويه وقلب الحقائق -