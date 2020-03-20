Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر تشرع في اجلاء رعاياها العالقين ببعض المطارات ونقلهم الى مواقع الحجر الصحي

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 16:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
الجزائر تشرع في اجلاء رعاياها العالقين ببعض المطارات ونقلهم الى مواقع الحجر الصحي

الجزائر- شرعت الجزائر يوم الجمعة في إجلاء رعاياها العالقين ببعض مطارات العالم الى أرض الوطن بسبب انتشار فيروس كورونا, وهذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وفي هذا الاطار, تم وضع مخطط عملي يقضي بإجلاء 2278 رعية جزائري عالقين ببعض مطارات الدول الاجنبية, عبر 9 رحلات جوية, حيث يتم نقلهم مباشرة إلى مواقع الحجر الصحي التي خصصت لهم والتكفل بهم صحيا.

ويجري إجلاء هؤلاء الرعايا انطلاقا من مطارات باريس عبر 4 رحلات الى كل من الجزائر العاصمة (رحلتان), تلمسان (رحلة واحدة) وقسنطينة (رحلة واحدة), ومن مرسيليا عبر رحلتين (2) الى مدينة وهران, ومن ليون الى وهران (رحلة واحدة) ومن الدار البيضاء المغربية الى تلمسان (رحلة واحدة) ورحلة واحدة من مطار دبي بالإمارات العربية المتحدة الى الجزائر العاصمة.

اقرأ أيضا:     حجر صحي: التكفل بـ542 مسافرا كانوا عالقين بمطارات أجنبية على مستوى فنادق بتيبازة

وقد تم تخصيص جملة من المواقع لاستقبال هؤلاء الرعايا ووضعهم في الحجر الصحي.

ويتعلق الامر بكل من ماتاريس (تيبازة), رونيسونس والزيانيين (تلمسان), الخيام وحسين (قسنطينة), فندق آزاد والمنتزه وقصر المنصور (مستغانم) وفندق الواحات (الجزائر العاصمة).

وكان رئيس الجمهورية قد أمر بالتكفل بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية, بعد قرار غلق المطارات والموانئ الجزائرية كإجراء احترازي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.

وقد تم لهذا الغرض تنصيب خلية وطنية تضم الدوائر الوزارية المعنية, تحت إشراف الوزير الأول, من أجل دراسة الطريقة الأسرع والأنجع لنقل الرعايا الجزائريين العالقين, المطالبين بالصبر والهدوء وتفهم الظروف التي فرضها انتشار الوباء.

آخر تعديل على الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 17:00
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تشرع في اجلاء رعاياها العالقين ببعض المطارات ونقلهم الى مواقع الحجر الصحي
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 16:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.20

أمطار رعدية على الصحراء الوسطى و الهضاب العليا ابتداء من ظهيرة يوم الجمعة

20.03.20

تبسة/كوفيد-19: وضع 137 شخص عائد إلى أرض الوطن تحت الحجر الصحي

20.03.20

الجزائر تشرع في اجلاء رعاياها العالقين ببعض المطارات ونقلهم الى مواقع الحجر الصحي

20.03.20

حجر صحي: التكفل بـ542 مسافرا كانوا عالقين بمطارات أجنبية على مستوى فنادق بتيبازة

20.03.20

مستغانم: وضع 278 مسافر جزائري قادمين من فرنسا في الحجر الصحي

20.03.20

سكيكدة: حجز أزيد عن 1300 كلغ من السميد الموجه للمضاربة

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.18

تجارة : إطلاق عملية تسويق 1.400 طن من مادة البطاطا بـ 40 دج/كغ

20.03.17

الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد

20.03.16

الفنان التشكيلي والخطاط والمصور أحمد بن علو في ذمة الله

20.03.16

العاب القوى/الجزائر- الترتيب المؤقت للأندية: مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في الصدارة

20.03.17

تخصيص موقع حكومي للإعلام حول فيروس كورونا