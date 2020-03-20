Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المؤسسة العمومية للتلفزيون تساهم في التوعية حول مخاطر فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 11:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
المؤسسة العمومية للتلفزيون تساهم في التوعية حول مخاطر فيروس كورونا

الجزائر - خصصت المؤسسة العمومية للتلفزيون يوم الخميس يوما مفتوحا للتوعية حول مخاطر فيروس كورونا وأهمية احترام الاجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء. 

وفي هذا الصدد تمت برمجة العديد من البرامج التوعوية خلال هذا اليوم الذي يندرج في إطار مجهودات السلطات العمومية الرامية إلى الحد من انتشار هذا الفيروس الذي أصبح يهدد العديد من دول العالم.

وبهذه المناسبة تدخلت العديد من الوزارات مثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والتجارة والشباب والرياضة والتضامن الوطني والثقافة لتوضيح مخاطر هذه الجائحة إضافة إلى خبراء في الصحة والوقاية والاقتصاد والدين والتضامن.

علاوة على ذلك، تم بث مقاطع إشهارية توعوية تخللتها مداخلات لمشاهير من عالم الرياضة مثل الناخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي وشخصيات من عالم الفن والثقافة.

واستغل أطباء هذه المناسبة لدعوة المواطنين إلى التحلي بالحذر واليقظة باجتناب التجمعات. كما تم بث نقاشات وحصص مباشرة من المستشفيات على مستوى المحطات الجهوية للتلفزيون العمومي (وهران وقسنطينة وبشار و ورقلة) إضافة إلى تمنراست والعديد من ولايات الوطن عن طريق محطات ثابتة ومتنقلة، مما سمح لشرائح عديدة من المجتمع بالاطلاع أكثر على وسائل الوقاية من هذا الوباء.

وفي هذا الشأن أطلقت مؤسسة التلفزيون العمومي كذلك هاشتاغ مشترك بين مجموع قنواتها يحمل اسم "وعينا يحمينا"، حسبما كشف عنه لوأج عمار بوراس، مسؤول بالمؤسسة.

و أعلن ذات المسؤول كذلك عن أيام تحسيسية أخرى حول مخاطر فيروس كورونا ستنظم يومي الأحد والاثنين المقبلين من طرف كنال ألجيري والقناة الامازيغية الرابعة.

أما قناة القرآن الكريم فستخصص حصصا ضمن برنامجها للتوعية حول هذا الوباء. وسيتم نقل هذه الحصص يوم الثلاثاء المقبل باللغة الفرنسية لصالح خاصة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

كلـمات مفتـاحيــة :
المؤسسة العمومية للتلفزيون تساهم في التوعية حول مخاطر فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 11:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.20

كل مساهمة في مجال الفتوى تخضع إلى ترخيص من وزارة الشؤون الدينية

20.03.20

منظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم تخطى 200 ألف و وفاة 8778

20.03.20

بن بوزيد: الدولة اتخذت الإحتياطات اللازمة في حالة "تفاقم الوضع"

20.03.20

المؤسسة العمومية للتلفزيون تساهم في التوعية حول مخاطر فيروس كورونا

20.03.20

سلطة ضبط السمعي البصري تدعوا وسائل الاعلام الى تكييف برامجها مع الوضع الراهن

20.03.20

الخطوط الجوية الجزائرية: إرسال ثلاث رحلات إجلاء نحو باريس و الدار البيضاء يوم الخميس

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.18

تجارة : إطلاق عملية تسويق 1.400 طن من مادة البطاطا بـ 40 دج/كغ

20.03.16

العاب القوى/الجزائر- الترتيب المؤقت للأندية: مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في الصدارة

20.03.17

الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد

20.03.16

الفنان التشكيلي والخطاط والمصور أحمد بن علو في ذمة الله

20.03.17

تخصيص موقع حكومي للإعلام حول فيروس كورونا