المؤسسة العمومية للتلفزيون تساهم في التوعية حول مخاطر فيروس كورونا

وفي هذا الصدد تمت برمجة العديد من البرامج التوعوية خلال هذا اليوم الذي يندرج في إطار مجهودات السلطات العمومية الرامية إلى الحد من انتشار هذا الفيروس الذي أصبح يهدد العديد من دول العالم.
وبهذه المناسبة تدخلت العديد من الوزارات مثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والتجارة والشباب والرياضة والتضامن الوطني والثقافة لتوضيح مخاطر هذه الجائحة إضافة إلى خبراء في الصحة والوقاية والاقتصاد والدين والتضامن.
علاوة على ذلك، تم بث مقاطع إشهارية توعوية تخللتها مداخلات لمشاهير من عالم الرياضة مثل الناخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي وشخصيات من عالم الفن والثقافة.
واستغل أطباء هذه المناسبة لدعوة المواطنين إلى التحلي بالحذر واليقظة باجتناب التجمعات. كما تم بث نقاشات وحصص مباشرة من المستشفيات على مستوى المحطات الجهوية للتلفزيون العمومي (وهران وقسنطينة وبشار و ورقلة) إضافة إلى تمنراست والعديد من ولايات الوطن عن طريق محطات ثابتة ومتنقلة، مما سمح لشرائح عديدة من المجتمع بالاطلاع أكثر على وسائل الوقاية من هذا الوباء.
وفي هذا الشأن أطلقت مؤسسة التلفزيون العمومي كذلك هاشتاغ مشترك بين مجموع قنواتها يحمل اسم "وعينا يحمينا"، حسبما كشف عنه لوأج عمار بوراس، مسؤول بالمؤسسة.
و أعلن ذات المسؤول كذلك عن أيام تحسيسية أخرى حول مخاطر فيروس كورونا ستنظم يومي الأحد والاثنين المقبلين من طرف كنال ألجيري والقناة الامازيغية الرابعة.
أما قناة القرآن الكريم فستخصص حصصا ضمن برنامجها للتوعية حول هذا الوباء. وسيتم نقل هذه الحصص يوم الثلاثاء المقبل باللغة الفرنسية لصالح خاصة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.