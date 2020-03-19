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كل مساهمة في مجال الفتوى تخضع إلى ترخيص من وزارة الشؤون الدينية

  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 19:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات

الجزائر- أكدت كل من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف و وزارة الاتصال, في بيان مشترك يوم الخميس, أن كل مساهمة أو تدخل أو استشارة في مجال الفتوى تخضع إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف و أنه يتعين على مسؤولي وسائل الاعلام "التقيد بالقانون و الإجراءات السارية المفعول في مجال النشر".

و أوضح البيان الذي صدر عقب اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف و وزارة الاتصال حول "الانحرافات المسجلة مؤخرا في بعض بلاتوهات القنوات التلفزيونية والمتعلقة بفتاوى غير مؤسسة أو مستندة إلى مرجعيتنا الدينية والشرعية", أن وزارة الاتصال تذكر مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة (مهما كان نوع النشر أو البث) بأن "كل مساهمة أو تدخل أو استشارة في مجال الفتوى يخضع إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".

وعليه, فإن مسؤولي النشر والتحرير "ملزمون بالتقيد بالقانون والإجراءات السارية المفعول في مجال النشر, احتراما لحرمة الدين وقداسة المعتقد, وصونا لسكينة وطمأنينة الجزائريات والجزائريين وتجنبا لكل تضليل أو تجهيل أو تزييف أو تحريف في هذا الظرف العصيب والاستثنائي المتميز بتفشي فيروس الكورونا وما يقتضيه ذلك من إجراءات صارمة, حفاظا على أرواح الجزائريات والجزائريين وكذا لوضع حد لفتاوى الفتنة والتطرف التي تحركها أطراف دخيلة والفتنة أشد من القتل".

آخر تعديل على الخميس, 19 آذار/مارس 2020 20:07
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كل مساهمة في مجال الفتوى تخضع إلى ترخيص من وزارة الشؤون الدينية
  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 19:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

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