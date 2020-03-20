كل مساهمة في مجال الفتوى تخضع إلى ترخيص من وزارة الشؤون الدينية -

منظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم تخطى 200 ألف و وفاة 8778 -

بن بوزيد: الدولة اتخذت الإحتياطات اللازمة في حالة تفاقم الوضع -

المؤسسة العمومية للتلفزيون تساهم في التوعية حول مخاطر فيروس كورونا -

سلطة ضبط السمعي البصري تدعوا وسائل الاعلام الى تكييف برامجها مع الوضع الراهن -

الخطوط الجوية الجزائرية: إرسال ثلاث رحلات إجلاء نحو باريس و الدار البيضاء يوم الخميس -

الطارف: وضع 163 مسافر جزائري قادم من تونس في الحجر الصحي -

سونلغاز تدعو زبائنها للإبلاغ عن الاعطال التقنية و تسديد الفواتير عن بعد -

فيروس كورونا: وزارة الصحة تتعامل ب شفافية مع الأرقام المقدمة حول الوباء -

الرئيس تبون: يأمر الدوائر الوزارية المعنية بالتصدي لحملات التشويه وقلب الحقائق -

ميناء الجزائر: وضع 742 مسافر جزائري قادم من مرسيليا في الحجر الصحي بفندق مزفران -

رئيس الجمهورية يتخذ جملة من القرارات الإضافية لمواجهة وباء الكورونا -

البليدة: تأجيل للمرة الثانية محاكمة المتهمين عبد الغاني هامل و براشدي إلى 9 أبريل -

عيد النصر: المناسبة تدعونا إلى نبذ الخلافات وتغليب روح المواطنة و المسؤولية الفردية -

المسرح الوطني يطلق مسابقة وطنية حول الوقاية من فيروس كورونا -

فيروس كورونا: تسجيل وفاة جديدة في الجزائر ليرتفع العدد الى 9 وفيات -

طاقة: لازيادة في أسعار الوقود والكهرباء في قانون المالية التكميلي 2020 -

الجزائر العاصمة: حملة تحسيسية للجمعية الوطنية للعمل التطوعي حول فيروس كورونا -

كورونا: تعيين وكالة صيدلانية على مستوى كل بلدية لتوزيع المستلزمات الطبية على القطاع الخاص -