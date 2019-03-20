Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الكشافة الاسلامية تجند 10 آلاف شاب للتحسيس ضد فيروس كورونا عبر الوطن

  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 18:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

الجزائر- جندت الكشافة الاسلامية الجزائرية 10 آلاف شاب "مؤهل" عبر مختلف ربوع الوطن للمساهمة في التحسيس ضد فيروس كورونا (كوفيد -19) والحد من انتشاره في أوساط المجتمع, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان للكشافة.

وأوضح المصدر ذاته أنه بهدف إنجاح هذه العملية, "تم تسخير 10 آلاف شاب مؤهل من شباب الكشافة متطوعون وجاهزون لمختلف العمليات, كما تم تنظيم أزيد من 600 عملية إلى غاية اليوم عبر مختلف بلديات الوطن".

وأضاف أن هذه العملية "استهلت بتشكيل لجان ولائية وبلدية عبر مختلف ربوع الوطن تكفلت, بالتنسيق مع السلطات المحلية, بالقيام بعمليات تحسيسية ووقائية عبر مختلف التجمعات والأحياء من خلال إرشاد الناس إلى طرق غسل اليدين باستعمال المطهرات مع توزيع مطويات إرشادية وحثهم على الابتعاد عن التجمعات والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة".

كما تم --حسب البيان-- "إعداد وتنظيم برامج تعليمية وترفيهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف الأفواج الكشفية بمشاركة كل أبناء الكشافة والمواطنين".

كما تعمل الكشافة الاسلامية الجزائرية على "إعداد برنامج تربوي للطفولة يساعد الأولياء على استغلال أوقات أبنائهم وتشغيلهم داخل البيوت".

آخر تعديل على الخميس, 19 آذار/مارس 2020 19:03
كلـمات مفتـاحيــة :
الكشافة الاسلامية تجند 10 آلاف شاب للتحسيس ضد فيروس كورونا عبر الوطن
  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 18:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.19

ميناء الجزائر: وضع 742 مسافر جزائري قادم من مرسيليا في الحجر الصحي بفندق مزفران

20.03.19

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تكميليا حول موضوع تفشي وباء كورونا في الجزائر

20.03.19

رئيس الجمهورية يتخذ جملة من القرارات الإضافية لمواجهة وباء الكورونا

20.03.19

الكشافة الاسلامية تجند 10 آلاف شاب للتحسيس ضد فيروس كورونا عبر الوطن

20.03.19

فتح نقطة لبيع الثوم في عين البنيان بالعاصمة لكسر الاحتكار

20.03.19

فيروس كورونا/بومرداس: مخبر الكيمياء بالجامعة ينتج محلول مطهر يوزع مجانا

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.16

الفنان التشكيلي والخطاط والمصور أحمد بن علو في ذمة الله

20.03.17

تخصيص موقع حكومي للإعلام حول فيروس كورونا

20.03.16

العاب القوى/الجزائر- الترتيب المؤقت للأندية: مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في الصدارة

20.03.17

الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد

20.03.16

وباء كورونا: المديرية الفنية الوطنية تطالب الأندية بتسطير برنامج تدريبي فردي خاص للاعبين