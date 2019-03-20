الكشافة الاسلامية تجند 10 آلاف شاب للتحسيس ضد فيروس كورونا عبر الوطن

وأوضح المصدر ذاته أنه بهدف إنجاح هذه العملية, "تم تسخير 10 آلاف شاب مؤهل من شباب الكشافة متطوعون وجاهزون لمختلف العمليات, كما تم تنظيم أزيد من 600 عملية إلى غاية اليوم عبر مختلف بلديات الوطن".
وأضاف أن هذه العملية "استهلت بتشكيل لجان ولائية وبلدية عبر مختلف ربوع الوطن تكفلت, بالتنسيق مع السلطات المحلية, بالقيام بعمليات تحسيسية ووقائية عبر مختلف التجمعات والأحياء من خلال إرشاد الناس إلى طرق غسل اليدين باستعمال المطهرات مع توزيع مطويات إرشادية وحثهم على الابتعاد عن التجمعات والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة".
كما تم --حسب البيان-- "إعداد وتنظيم برامج تعليمية وترفيهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف الأفواج الكشفية بمشاركة كل أبناء الكشافة والمواطنين".
كما تعمل الكشافة الاسلامية الجزائرية على "إعداد برنامج تربوي للطفولة يساعد الأولياء على استغلال أوقات أبنائهم وتشغيلهم داخل البيوت".