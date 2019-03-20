Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البليدة: تأجيل للمرة الثانية محاكمة المتهمين عبد الغاني هامل و براشدي إلى 9 أبريل

  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 18:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
البليدة: تأجيل للمرة الثانية محاكمة المتهمين عبد الغاني هامل و براشدي إلى 9 أبريل

البليدة - قرر يوم الخميس قاضي جلسة محاكمة المتهمين المدير العام السابق للأمن الوطني, عبد الغاني هامل, و رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة سابقا, نور الدين براشدي, التي جرت بمحكمة البليدة, تأجيل للمرة الثانية على التوالي المحاكمة ليوم 9 أبريل المقبل.

وتم اتخاذ قرار تأجيل المحاكمة للمرة الثانية بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين لعدة أسباب أبرزها غياب الشاهد الرئيسي وزير العدل السابق, طيب لوح, (المحبوس) بسبب وضعيته الصحية التي تستدعي تدخل جراحي وفقا لوثيقة طبية التي اطلعت عليها هيئة المحكمة, إلى جانب "عدم توفر ظروف المحاكمة العلنية نظرا للظرف الصحي الذي تمر به البلاد".

كما أرجعت هيئة دفاع المتهمين أسباب التماسها تأجيل المحاكمة بالرغم من إبداء المتهم براشدي طلبه في بدء محاكمته, إلى مخاوف صحية تتعلق بخطر انتقال فيروس كورونا بين الحاضرين خاصة و أن القاعة عرفت حضور عدد كبير من الشهود و كذا أطراف النزاع بالإضافة إلى أعوان الأمن, الأمر الذي يعرض صحة الجميع للخطر.

اقرأ أيضا:       التماس عقوبة 20 سنة سجنا في حق الهامل وابنه وعقوبات بين 15 و10 سنوات في حق باقي أفراد عائلته ...

و يتابع المتهمان هامل و براشدي اللذان حضرا كلاهما جلسة اليوم, بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهما.

للإشارة, فقد كانت ذات المحكمة قد أجلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 فبراير الفارط هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهم عبد الغني هامل, لعدم حضور جميع الشهود على رأسهم وزير العدل السابق, الطيب لوح المحبوس هو الآخر.

وحسب التوضيحات التي صرح بها آنذاك أحد أعضاء هيئة دفاع محامي المتهم برشادي, فان موكله متابع في قضية سوء استغلال وظيفته من خلال إيفاد عناصر شرطة إلى المحافظة العقارية ببئر مراد رايس (العاصمة) للحصول على معلومات تخص قائمة الأشخاص الذين اقتنوا شقق العمارة التي يملكها كمال شيخي المدعو "البوشي" المحبوس هو الآخر و الذي حضر جلسة اليوم الخميس  كطرف شاهد في القضية.

آخر تعديل على الخميس, 19 آذار/مارس 2020 18:40
كلـمات مفتـاحيــة :
البليدة: تأجيل للمرة الثانية محاكمة المتهمين عبد الغاني هامل و براشدي إلى 9 أبريل
  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 18:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.19

ميناء الجزائر: وضع 742 مسافر جزائري قادم من مرسيليا في الحجر الصحي بفندق مزفران

20.03.19

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تكميليا حول موضوع تفشي وباء كورونا في الجزائر

20.03.19

رئيس الجمهورية يتخذ جملة من القرارات الإضافية لمواجهة وباء الكورونا

20.03.19

الكشافة الاسلامية تجند 10 آلاف شاب للتحسيس ضد فيروس كورونا عبر الوطن

20.03.19

فتح نقطة لبيع الثوم في عين البنيان بالعاصمة لكسر الاحتكار

20.03.19

فيروس كورونا/بومرداس: مخبر الكيمياء بالجامعة ينتج محلول مطهر يوزع مجانا

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.16

الفنان التشكيلي والخطاط والمصور أحمد بن علو في ذمة الله

20.03.17

تخصيص موقع حكومي للإعلام حول فيروس كورونا

20.03.16

العاب القوى/الجزائر- الترتيب المؤقت للأندية: مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في الصدارة

20.03.17

الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد

20.03.16

وباء كورونا: المديرية الفنية الوطنية تطالب الأندية بتسطير برنامج تدريبي فردي خاص للاعبين