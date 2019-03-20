قضية تهديد بالتشهير وابتزاز منظم عابر للحدود عبر مواقع التواصل الاجتماعي:  تقديم 6 متورطين أمام نيابة محكمة الشراقة

تيبازة - تم يوم الأربعاء تقديم 6 متورطين في قضية تهديد بالتشهير و إبتزاز منظم عابر للحدود عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمام نيابة محكمة الشراقة، حسب ما أفاد به بيان لذات المحكمة.

وجاء في البيان أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، تعلم نيابة محكمة الشراقة أنه في إطار التحقيق القضائي المفتوح بخصوص "التهديد بالتشهير و الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي" و "طلب مزية بدون وجه حق" بناء على شكوى تقدم بها ضحية أحالت نيابة محكمة الشارقة 6 متورطين على التحقيق القضائي بعد تقديمهم اليوم من طرف الضبطية القضائية.

ووجهت نيابة محكمة الشراقة للمتورطين تهم "جنحة التهديد بالتشهير للحصول على أموال و توقيعات في إطار منظم عابر الحدود" و "جنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج" و "جنحة" طلب مزية غير مستحقة من طرف شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص لنفسه و لصالح الغير للامتناع عن أداء عمل إخلالا بواجباته" حسب ذات البيان.

ويبقى أربعة أشخاص آخرين متورطين في القضية في حالة فرار فيما يبقى التحقيق مفتوحا و متواصلا لتحديد ملابسات هذه القضية، استنادا للبيان الصادر عن نيابة محكمة الشراقة.