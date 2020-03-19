Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

توقيف مهرب قرب حاسي مسعود وبحوزته أسلحة وذخيرة

  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 09:21     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 308 مرات
توقيف مهرب قرب حاسي مسعود وبحوزته أسلحة وذخيرة

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم الثلاثاء بالقرب من حاسي مسعود (ورقلة)، من توقيف مهرب كان على متن مركبة وتم حجز أسلحة وذخيرة وأغراض أخرى كانت بحوزته، حسب ما أفاد به يوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، وخلال دورية استطلاع قرب حاسي مسعود بولاية ورقلة (الناحية العسكرية الرابعة)، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 مارس 2020، من توقيف مهرب كان على متن مركبة، بعد رفضه الامتثال لأمر التوقف، مطلقا النار على أفراد المفرزة الذين تمكنوا من السيطرة عليه وحجز مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة (04) مخازن ذخيرة و147 طلقة ومنظار ميدان وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى 240 لتر من الوقود".

إقرأ أيضا : تدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وسطيف وتوقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة

وفي سياق آخر، حجز حرس الحدود بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية)، "50 كلغ من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من الطارف، سكيكدة وتبسة (الناحية العسكرية الخامسة)، خمسة (5) تجار مخدرات بحوزتهم 2.342 قرص مهلوس".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة)، "خمسة (5) أشخاص وحجزت 1،97 كيلوغرام من مادة الديناميت وثمانية (8) أنابيب إشعال وستة (6) أمتار من الفتيل الصاعق و60 كلغ من المواد الكيميائية، بالإضافة إلى 1.000 لتر من الوقود الموجه للتهريب، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تموشنت (الناحية العسكرية الثانية)".

آخر تعديل على الخميس, 19 آذار/مارس 2020 13:21
كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف مهرب قرب حاسي مسعود وبحوزته أسلحة وذخيرة
  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 09:21     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 308 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.21

منظمة الصحة العالمية: الشباب ليسوا محصنين من فيروس كورونا المستجد

20.03.21

فيروس كورونا: إجراء عملية تطهير للمركز التقني الوطني بسيدي موسى يوم الأحد

20.03.20

الجزائر-وباء: رياض محرز ينضم الى الحملة التحسيسية

20.03.20

كورونا: سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تؤكد استعدادها لتزويد المواطنين بأرقام…

20.03.20

شباب بلوزداد: أعضاء النادي يتبرعون بنسبة 25 % من رواتبهم لمحاربة وباء كورونا

20.03.20

بامكان المتقاعدين والأشخاص المسنين سحب منحهم عن طريق الوكالة

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.18

تجارة : إطلاق عملية تسويق 1.400 طن من مادة البطاطا بـ 40 دج/كغ

20.03.19

رئيس الجمهورية يتخذ جملة من القرارات الإضافية لمواجهة وباء الكورونا

20.03.17

الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد

20.03.16

العاب القوى/الجزائر- الترتيب المؤقت للأندية: مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في الصدارة

20.03.17

تخصيص موقع حكومي للإعلام حول فيروس كورونا