Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كورونا: رئيس الجمهورية يأمر بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 20:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
كورونا: رئيس الجمهورية يأمر بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء الاربعاء, بالتكفل بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية, بعد قرار غلق المطارات والموانئ الجزائرية مساء أمس, كإجراء احترازي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد, حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر أن "خلية وطنية تضم الدوائر الوزارية المعنية, تعكف الآن, تحت إشراف الوزير الأول, على دراسة الطريقة الأسرع و الأنجع لنقل هؤلاء العائدين المدعوين إلى الصبر والهدوء وتفهم الظروف التي فرضها انتشار الوباء, وسوف يتم توجيههم مباشرة لأماكن مخصصة للحجر الصحي, حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

كلـمات مفتـاحيــة :
كورونا: رئيس الجمهورية يأمر بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 20:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.18

وباء كورونا: رفع القدرات الإنتاجية للمؤسسات في مختلف المجالات لتلبية الحاجيات الأساسية

20.03.18

تجارة : إطلاق عملية تسويق 1.400 طن من مادة البطاطا بـ 40 دج/كغ

20.03.18

كوفيد-19: الحجر الصحي المباشر عقب وصول باخرتين تقلان جزائريين عقب إجلائهم من فرنسا

20.03.18

كورونا: رئيس الجمهورية يأمر بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية

20.03.18

عبد العزيز جراد يترأس اجتماعا للحكومة

20.03.18

الرئيس تبون: الجزائر الوفية لرسالة الشهداء "لن تسمح باستمرار الممارسات التي زرعت بذور…

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.16

رزيق: وزارة التجارة بإمكانها التدخل لتسقيف الأسعار عند الضرورة القصوى 

20.03.16

الفنان التشكيلي والخطاط والمصور أحمد بن علو في ذمة الله

20.03.16

وباء كورونا: المديرية الفنية الوطنية تطالب الأندية بتسطير برنامج تدريبي فردي خاص للاعبين

20.03.16

العاب القوى/الجزائر- الترتيب المؤقت للأندية: مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في الصدارة

20.03.16

فيروس كورونا: اللجوء إلى "العزلة الجغرافية" لتعزيز التدابير الوقائية وتقليص المخاطر