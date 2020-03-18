وباء كورونا: رفع القدرات الإنتاجية للمؤسسات في مختلف المجالات لتلبية الحاجيات الأساسية -

تجارة : إطلاق عملية تسويق 1.400 طن من مادة البطاطا بـ 40 دج/كغ -

كوفيد-19: الحجر الصحي المباشر عقب وصول باخرتين تقلان جزائريين عقب إجلائهم من فرنسا -

كورونا: رئيس الجمهورية يأمر بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية -

عبد العزيز جراد يترأس اجتماعا للحكومة -

الرئيس تبون: الجزائر الوفية لرسالة الشهداء لن تسمح باستمرار الممارسات التي زرعت بذور الفساد -

وباء كورونا: تحضير مستشفيات مرجعية للانعاش ومئات تجهيزات التنفس الاصطناعي قيد الاقتناء -

رئيس الجمهورية يوجه رسالة بمناسبة عيد النصر -

فيروس كورونا : مسرح وهران يعرض نشاطاته على الأنترنت -

بومرداس :انخراط واسع للمواطنين المتطوعين في حملات التطهير والتعقيم -

كمال رزيق يعاين عمليات تموين المواطنين بالسلع في مركز سيتي سنتر بالعاصمة -

وباء كورونا: تقليص عدد رحلات القطارات على الخطوط الطويلة اعتبارا من الجمعة المقبل -

فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلق جميع رحلاتها من و الى الخارج الى اشعار جديد -

فيروس كورونا: وزارة التجارة تدعو المواطنين للتبليغ عن تجاوزات التجار -

مدور: من غير المنطقي الحديث عن موسم أبيض -

فيروس كورونا: مجلس الدولة يقرر تفعيل جملة من الترتيبات -

أولياء التلاميذ: تقديم العطل المدرسية و الجامعية قرار يستحق الثناء يجب مرافقته بإجراءات أخرى -

ارتفاع كبير في أسعار الخضر و المواد الغذائية واسعة الاستهلاك -

فيروس كورونا: معهد باستور قام بتحليل أكثر من 1200 عينة خلال شهر واحد -