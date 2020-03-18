وأوضح ذات المصدر أن "خلية وطنية تضم الدوائر الوزارية المعنية, تعكف الآن, تحت إشراف الوزير الأول, على دراسة الطريقة الأسرع و الأنجع لنقل هؤلاء العائدين المدعوين إلى الصبر والهدوء وتفهم الظروف التي فرضها انتشار الوباء, وسوف يتم توجيههم مباشرة لأماكن مخصصة للحجر الصحي, حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.
كورونا: رئيس الجمهورية يأمر بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية
أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 20:17 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 20 مرات
الجزائر - أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء الاربعاء, بالتكفل بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية, بعد قرار غلق المطارات والموانئ الجزائرية مساء أمس, كإجراء احترازي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد, حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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