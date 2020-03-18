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وباء كورونا: تقليص عدد رحلات القطارات على الخطوط الطويلة اعتبارا من الجمعة المقبل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 18:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
وباء كورونا: تقليص عدد رحلات القطارات على الخطوط الطويلة اعتبارا من الجمعة المقبل

الجزائر - اعلنت الاربعاء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تقليص عدد رحلات قطارات الخطوط الطويلة اعتبارا من الجمعة المقبل في اطار تدابير الوقاية من تفشي وباء كورونا.

و جاء في بيان للشركة "كجزء من تدابير الحماية والإجراءات الصحية للوقاية من وباء فيروس كورونا وأيضًا للحفاظ على سلامة المواطنين عامة و مسافريها خاصة ،تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها الكرام بتقليص عدد رحلات قطارات الخطوط الكبرى اعتبارًا من يوم الجمعة 20 مارس 2020 ".

و يتعلق اجراء تقليص الرحلات بعدة خطوط ايابا و ذهابا وهي الاتجاه الرابط بين الجزائر و وهران (10سا 00-10سا00) و الرحلة الرابطة بين و لايتي الجزائر العاصمة و بجاية 07سا00 15سا00) .

كما يشمل الاجراء الرحلات الليلية الرابطة بين الجزائر و تقرت و تلك التي تربط بين الجزائر وعنابة اضافة الى تلك الرابطة بين وهران و بشار.

اما فيما يخص الخط الرابط بين الجزائر و تبسة فسيدخل اجراء تقليص الرحلات حيز التنفيذ ابتداء من 21 مارس 2020 اي بداية من السبت المقبل.

في هذا الاطار , اوضحت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ان هذه الإجراءات صالحة الى اشعار آخر داعية زبائنها للتقرب من مكاتب الاستعلام على مستوى المحطات المعنية للحصول على المزيد من المعلومات.

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وباء كورونا: تقليص عدد رحلات القطارات على الخطوط الطويلة اعتبارا من الجمعة المقبل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 18:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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