وباء كورونا: تقليص عدد رحلات القطارات على الخطوط الطويلة اعتبارا من الجمعة المقبل

و جاء في بيان للشركة "كجزء من تدابير الحماية والإجراءات الصحية للوقاية من وباء فيروس كورونا وأيضًا للحفاظ على سلامة المواطنين عامة و مسافريها خاصة ،تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها الكرام بتقليص عدد رحلات قطارات الخطوط الكبرى اعتبارًا من يوم الجمعة 20 مارس 2020 ".
و يتعلق اجراء تقليص الرحلات بعدة خطوط ايابا و ذهابا وهي الاتجاه الرابط بين الجزائر و وهران (10سا 00-10سا00) و الرحلة الرابطة بين و لايتي الجزائر العاصمة و بجاية 07سا00 15سا00) .
كما يشمل الاجراء الرحلات الليلية الرابطة بين الجزائر و تقرت و تلك التي تربط بين الجزائر وعنابة اضافة الى تلك الرابطة بين وهران و بشار.
اما فيما يخص الخط الرابط بين الجزائر و تبسة فسيدخل اجراء تقليص الرحلات حيز التنفيذ ابتداء من 21 مارس 2020 اي بداية من السبت المقبل.
في هذا الاطار , اوضحت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ان هذه الإجراءات صالحة الى اشعار آخر داعية زبائنها للتقرب من مكاتب الاستعلام على مستوى المحطات المعنية للحصول على المزيد من المعلومات.