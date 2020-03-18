كمال رزيق يعاين عمليات تموين المواطنين بالسلع في مركز سيتي سنتر بالعاصمة -

وباء كورونا: تقليص عدد رحلات القطارات على الخطوط الطويلة اعتبارا من الجمعة المقبل -

فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلق جميع رحلاتها من و الى الخارج الى اشعار جديد -

فيروس كورونا: وزارة التجارة تدعو المواطنين للتبليغ عن تجاوزات التجار -

مدور: من غير المنطقي الحديث عن موسم أبيض -

فيروس كورونا: مجلس الدولة يقرر تفعيل جملة من الترتيبات -

أولياء التلاميذ: تقديم العطل المدرسية و الجامعية قرار يستحق الثناء يجب مرافقته بإجراءات أخرى -

ارتفاع كبير في أسعار الخضر و المواد الغذائية واسعة الاستهلاك -

فيروس كورونا: معهد باستور قام بتحليل أكثر من 1200 عينة خلال شهر واحد -

كوفيد 19: حوالي 50 عالما جزائريا بالخارج يدعون الى اتخاذ التدابير اللازمة التي أوصت بها الحكومة -

فيروس كورونا: ضرورة إحداث حركة وقائية عامة -

فيروس كورونا: تنصيب لجنة يقظة لمتابعة التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك -

فيروس كورونا: تسجيل 12 حالة جديدة بالجزائر منها وفاة واحدة -

خطاب الرئيس تبون: الصحافة الوطنية تركز على إجراءات محاربة فيروس كورونا المستجد -

كوفيد-19: الصيادلة ملزمون باحترام الإجراءات التجارية فيما يتعلق بالأسعار -

فيروس كورونا: مترو الجزائر يتخذ اجراءات وقائية -

إيران: سيدة إيرانية عمرها 103 أعوام تتعافى من فيروس كورونا -

محكمة سيدي امحمد: النطق بالحكم في قضية عبد الغني هامل ومن معه يوم 1 أبريل المقبل -

الرئيس تبون يعلن عن جملة من القرارات للحد من تفشي فيروس كورونا في الجزائر -