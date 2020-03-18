فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلق جميع رحلاتها من و الى الخارج الى اشعار جديد

الجزائر - أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تعليق جميع رحلاتها الدولية ابتداء من الأربعاء، حسبما أفاد به بيان للشركة.

و أوضح ذات المصدر أن "الخطوط الجوية الجزائرية تعلم زبائنها الكرام بتعليق جميع رحلاتها الدولية ابتداء من اليوم الأربعاء 18 مارس 2020 إلى غاية إشعار جديد".

كما أكد البيان أن هذا القرار اتخذ في إطار الإجراءات الوقائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

و كانت الخطوط الجوية الجزائرية قد قررت من قبل تقليص أو تعليق رحلاتها من و إلى عديد الوجهات الدولية سيما إلى الصين و العربية السعودية و المغرب و فرنسا و ايطاليا و اسبانيا.

كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد قررت التعليق المؤقت لجميع رحلات نقل المسافرين الجوية و البحرية بين الجزائر و عديد مناطق العالم التي تعرف انتشارا لوباء "كورونا".

و يتعلق الأمر خاصة بالرحلات نحو تونس ومصر و الإمارات العربية المتحدة و قطر و الأردن و موريتانيا و مالي و النيجر و السنغال و كوت ديفوار و بوركينا فاسو و كذلك الرحلات الجوية و البحرية للمسافرين المتوجهة أو القادمة من أوروبا.

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في ذات السياق، طمأنت شركة الطيران الوطنية زبائنها المتأثرين بتلك القرارات، بإمكانية استعادة تكاليف تذاكرهم (التي تم شراؤها) إلى غاية نهاية السنة الجارية، موضحة انه لا ضرورة للتنقل الفوري إلى نقاط البيع.

وقد رافق تعليق هذه الرحلات عمليات ترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين في البلدان المعنية حيث تم برمجة رحلة لترحيل الرعايا من مصر هذا المساء.

كما أعلمت الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها ببرمجة رحلة ترحيل انطلاقا من القاهرة (مصر) نحو الجزائر اليوم 18 مارس 2020 على الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مصر، داعية المسافرين للحضور إلى مطار القاهرة، أربع ساعات قبل وقت الإقلاع.

و قد استحسن غالبية المواطنين سيما رواد شبكات التواصل الاجتماعي هذه الإجراءات المتخذة بخصوص التعليق المؤقت لجميع الرحلات الجوية و البحرية وذلك من اجل وقف انتشار الوباء على المستوى الوطني.

للتذكير تم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، منها وفاة واحدة سجلت اليوم الأربعاء بالجزائر، مما يرفع عدد الحالات المؤكدة إلى 72، و الوفيات إلى ستة (06)، حسبما أكده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.