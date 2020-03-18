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فيروس كورونا: مترو الجزائر يتخذ اجراءات وقائية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 09:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات
فيروس كورونا: مترو الجزائر يتخذ اجراءات وقائية

الجزائر - أعلنت مؤسستا ميترو الجزائر و أر أ تي بي الجزائر اليوم الثلاثاء عن اتخاذهما جملة من الاجراءات الوقائية قصد تجنب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء في بيان مشترك للمؤسستين أنه  "بغية تجنب انتشار كوفيد-19 اتخذت مؤسستا ميترو الجزائر وأر أ تي بي  الجزائر العديد من الاجراءات لصالح العمال والمسافرين".

ويعتمد هذا الترتيب الوقائي على التوعية والوقاية عن طريق النشر على مستوى المحطات ال 19 بالإضافة إلى رسائل صوتية وفيديوهات وقائية تذاع على مجمل خطوط ميترو الجزائر.

كما يتعلق الامر كذلك بتوفير المحاليل الكحولية والكمامات لصالح عمال المحطات مع تعزيز تنظيف دورات المياه واحواض الغسيل.

علاوة على ذلك يتم تعقيم الفضاءات التي يتواجد بها المسافرون بما فيها السلالم وداخل القاطرات والمقابض اليدوية.

وفي هذا الصدد تقوم منذ 12 ديسمبر المنصرم فرق بتعقيم هذه الاخيرة بشكل متواصل ومستقل عن عمليات التنظيف الكبيرة التي تجرى ليلا باستعمال المواد اللازمة التي تفرضها معايير منظمة الصحة العالمية، حسبما جاء البيان. 

وبخصوص تكييف عروض النقل، فاكد البيان أنه تم وضع  منذ 10 أيام برنامجا يعتمد على الرفع من عدد القاطرات من أجل ضمان المسافات بين المسافرين واجتناب الاكتظاظ والتلامس.

من جهة أخرى، دعت المؤسستان المسافرين إلى احترم قواعد الوقاية التي أوصت بها وزارة الصحة مع تقليص التحركات إلى أقصى حد ممكن.

 

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فيروس كورونا: مترو الجزائر يتخذ اجراءات وقائية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 09:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

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