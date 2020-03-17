Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يعلن عن جملة من القرارات للحد من تفشي فيروس كورونا في الجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 20:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات

الجزائر- أعلن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في خطاب وجهه مساء الثلاثاء للأمة, عن جملة من  القرارات للحد من تفشي فيروس كورونا من بينها غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة وكذا منع التجمعات والمسيرات "كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت".

وقال رئيس الجمهورية في خطابه : "منذ ساعات قليلة, ترأست اجتماعا حول تداعيات انتشارِ هذا الوباء, حضره الوزير الأول وعدد من الوزراء وكبار مسؤولِي الدولة المعنيين مباشرة بالموضوع وأفضى الاجتماع إلى جملة من القرارات".

وتتمثل هذه القرارات في "غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة مع إمكانية السماح بانتقال الأشخاص في الحالات الاستثنائية, بعد الاتِفاق مع حكومات البلدان المعنية, التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر ما عدا أمام طائرات نقل البضائع التي لا تحمل أي مسافر معها", بالإضافة الى "الغلق الفوري أمام الملاحة البحرية والنقل البحري, باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع".

كما تشمل هذه القرارات أيضا "التعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي الولائية والوطنية ومحطات نقل المسافرين, منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت, وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء", الى جانب "منع تصدير أي منتوجِ استراتيجي سواء كان طبيا أو غذائيا إلى أن تنفَرِج الأزمة, وذلك حفاظًا على المخزون الاستراتيجي الوطني".

وفي ذات السياق, قرر رئيس الجمهورية "تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد وغلق المساجد الاكتفاء برفع الآذان استجابة لطلب لجنة الإفتاء بعد مصادقة كبار شيوخ وعلماء الأمة, محاربة وفضح المضاربين عديمي الضمائر الذين لا يستحون من استغلالِ فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداثِ الندرة ورفع أسعارها".

كما تقرر في ذات السياق "البحث والكشف عن هوية ناشري الأخبار الكاذبة والمضللة الذين يمتهِنون التسويد بنفوسهم المريضة, بِهدف زرع البلبلة والابقاء على المواطن دائما في حالةِ قلقٍ ورعب", الى جانب "الزيادة في قدرة المستشفيات على تحويل عدد من الأسرة إلى أسرّة إنعاش عند الضرورة" وكذا "وضع خطة طويلة الأمد للاحتياط من الآن للمستقبل حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهور", داعيا بالمناسبة الى "مزيد من التحسيس والتوعية في وسائل الإعلام يشارك فيها كبار المتخصصين وعلماء الدين".

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 22:04
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يعلن عن جملة من القرارات للحد من تفشي فيروس كورونا في الجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 20:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.17

الرئيس تبون: الوباء المتفشّي مسألة "أمن وطني" و"أمن صحي" يهمّ الجميع

20.03.17

الرئيس تبون يعلن عن جملة من القرارات للحد من تفشي فيروس كورونا في الجزائر

20.03.17

النص الكامل لخطاب رئيس الجمهورية الموجه للأمة

20.03.17

فيروس كورونا : مجلس حقوق الإنسان يدعو المواطنين الى "التقيد التام والصارم" بالتعليمات…

20.03.17

فيروس كورونا: الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تتخذ جملة من الإجراءات الوقائية

20.03.17

اللجنة الأولمبية الدولية: أولمبياد طوكيو 2020 سيقام في موعده

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.16

فيروس كورونا: اللجوء إلى "العزلة الجغرافية" لتعزيز التدابير الوقائية وتقليص المخاطر

20.03.16

رزيق: وزارة التجارة بإمكانها التدخل لتسقيف الأسعار عند الضرورة القصوى 

20.03.16

بن بوزيد: "لدينا كل الامكانيات للتصدي" لفيروس كورونا

20.03.16

وزير التجارة يدعو متعاملي قطاع الصيدلة إلى توفير وسائل التعقيم والوقاية من فيروس كورونا

20.03.16

الفنان التشكيلي والخطاط والمصور أحمد بن علو في ذمة الله