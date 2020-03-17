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كورونا : اتفاق مشترك بين الجزائر وتونس بالغلق المؤقت للحدود البرية بداية من الثلاثاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 19:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
كورونا : اتفاق مشترك بين الجزائر وتونس بالغلق المؤقت للحدود البرية بداية من الثلاثاء

الجزائر - اتخذ الوزير الأول, عبد العزيز جراد, و رئيس الحكومة التونسية, إلياس الفخفاخ, قرارا باتفاق مشترك يقضي بالغلق المؤقت للحدود البرية بين الجزائر وتونس, بداية من الثلاثاء, وذلك في إطار الترتيبات المتخذة من طرف البلدين من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19), حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان أنه "تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية, اتخذ الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, ورئيس الحكومة التونسية, السيد إلياس الفخفاخ, قرارا باتفاق مشترك يقضي بغلق الحدود البرية بين الجزائر وتونس, وذلك في إطار الترتيبات المتخذة من طرف البلدين من أجل مكافحة انتشار كورونا فيروس (كوفيد ـ 19) في بلدينا".

وجدير بالذكر --يضيف نفس المصدر-- أن "هذا الإجراء الذي يعد استثنائيا للغاية ومؤقتا, حيث سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من نهار اليوم, لن يؤثر مطلقا على روح الصداقة والأخوة بين الشعبين الجزائري والتونسي ولا على التعاون الـمثالي بين دولتينا".

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كورونا : اتفاق مشترك بين الجزائر وتونس بالغلق المؤقت للحدود البرية بداية من الثلاثاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 19:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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