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فيروس كورونا: سيتال تباشر علميات تطهير عربات الترامواي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 15:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات
فيروس كورونا: سيتال تباشر علميات تطهير عربات الترامواي

الجزائر - اتخذت الشركة الصناعية للنقل الوطني "سيتال" إجراءات استثنائية للتطهير "الآلي والمعمق" لعربات الترامواي في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة أية عدوى محتملة بفيروس الكورونا كوفيد-19، حسبما أفاد به الثلاثاء بيان للمؤسسة.

ولضمان السير الحسن للنقل بالترامواي بمدن الجزائر العاصمة ووهران و قسنطينة وسيدي بلعباس و ورقلة و سطيف، اتخذ مجمع سيتال "اجراءات استثنائية للتنظيف الآلي والمعمق" لعربات الترامواي في إطار الاجراءات الوقائية لمكافحة أية عدوى محتملة بفيروس الكورونا (كوفيد-19)،يضيف ذات المصدر.

وأوضح البيان أنه تمت المبادرة بعلميات تطهير يومية لعربات التراموي عبر الشبكة الجزائرية، بالتعاون مع السلطات المحلية لكل ولاية.

وبالتالي، فإنه يتم تطهير كافة أجزاء الترامواي المعرضة للمس بالأيدي بصفة آلية بمادة خاصة (منظف معقم قوي).

وأكدت رئيسة سيتال، السيدة وحيدة شعاب نقلا عن ذات المصدر أن "الحد من العدوى والسهر على احترام توجيهات المنظمة العالمية للصحة والسلطات ترد في قلب انشغالاتنا. لقد ضاعفنا الاجراءات الوقائية الإضافية. وبعد أن وزعنا المحلول الكحولي على أعواننا، يجب الآن تطهير العربات بشكل منتظم".

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 16:08
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فيروس كورونا: سيتال تباشر علميات تطهير عربات الترامواي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 15:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

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