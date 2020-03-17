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فيروس كورونا: رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لتقييم إجراءات التصدي بفعالية للوباء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 12:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 58 مرات
فيروس كورونا: رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لتقييم إجراءات التصدي بفعالية للوباء

الجزائر - ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية، جلسة عمل  ضمت الوزير الأول، عبد العزيز جراد وعددا من الوزراء، و كبار مسؤولي الأمن في الدولة لدراسة و تقييم الإجراءات المتخذة للتصدي بفعالية لوباء فيروس كورونا، حسب بيان من رئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان " ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، جلسة عمل ضمت الوزير الأول، وعددا من الوزراء، وكبار مسؤولي الأمن في الدولة، خصصت لدراسة وتقييم الإجراءات المتخذة للتصدي بفعالية لوباء الكورونا فيروس المستجد العالمي".

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فيروس كورونا: رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لتقييم إجراءات التصدي بفعالية للوباء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 12:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 58 مرة   شارك

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