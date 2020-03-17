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الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 10:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد

الجزائر - أعلن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، عن تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد كإجراءات ترمي إلى الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، لكن مع الإبقاء على رفع الآذان.

وفي تصريح للتلفزيون الجزائري، أفاد وزير الشؤون الدينية بأن لجنة الفتوى فصلت في مسألة أداء الصلوات بالجوامع والمساجد حيث "قررت تعليق صلاة الجمعة والجماعات و غلق المساجد و دور العبادة عبر ربوع الوطن".

وأكدت اللجنة على أنه "صار من اللازم شرعا" اتخاذ الإجراءات سابقة الذكر "حرصا على أرواح المواطنين" و "مرافقة الإجراءات الحازمة التي اتخذتها أجهزة الدولة و قطاعاتها" في هذا الصدد .

إقرأ أيضا : وزارة الشؤون الدينية: لجنة الفتوى تقرر تعليق صلاة الجمعة والجماعة

كما تأتي هذه الخطوة "نظرا للتطورات المقلقة التي ينتشر بها الفيروس" و كذا "تفاديا لوصول بلدنا إلى ما وصلت إليه بلدان أخرى من استفحال الوباء" وهو الإجراء الذي سيستمر العمل به "إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء"، يضيف الوزير.

غير أن اللجنة قررت بالمقابل، "المحافظة على رفع شعيرة الآذان"، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالتدابير و الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 10:46
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الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 10:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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