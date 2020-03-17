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الفيديو المتداول لتدخل أعوان الحماية المدنية لشخص مشتبه بإصابته بفيروس كورونا "إشاعة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 09:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

الجزائر - أوضحت المديرية العامة للحماية المدنية ،أن الفيديو المتداول، مساء اليوم الاثنين، لتدخل أعوان الحماية المدنية لشخص مشتبه بإصابته بفيروس كورونا " إشاعة "، مبرزة ان الضحية تعرض لـ "نوبة" وسقط أرضا بباب الواد، وهو" بصحة جيدة "وليس مصابا بالفيروس المتجدد ،حسب ما أفاد به بيان للمديرية .

وحسب المصدر "تم تداول مساء اليوم فيديو لتدخل أعوان الحماية المدنية للتكفل بشخص مشتبه به مصاب بفيروس كورونا، فمنهم من قال بولاية البليدة ومنهم من قال بباب الواد بالجزائر العاصمة".

وأوضحت المديرية أن "الحقيقة هو أن الفيديو متعلق بتدخل أعوان الحماية المدنية لولاية الجزائر لإسعاف شخص بباب الواد بمحادة ثانوية الأمير عبد القادر، هذا الأخير كان متوجها نحو المستشفى، وكان يرتدي قناع واقي وتعرض لنوبة حيث سقط أرضا ".

وأضاف نفس المصدر أنه "بعد عملية تعرف والتحدث مع الضحية إتضح أنه أصيب بنوبة، وتم إسعافه في مكان الحادث ثم نقله إلى مستشفى محمد الأمين دباغين-- مايو سابقا-- وهو في صحة جيدة، وليس مصاب بفيروس الكورونا".

وفي هذا الصدد، دعت المديرية العامة للحماية المدنية إلى "الكف والتوقف عن بث الإشاعات والتي لا تزيد إلا من نشر الرعب والهيستيرية في نفوس المواطنين"، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة تقوم وتقدم كل المعلومات الخاصة بالحالات المشتبه فيها أو المؤكدة".

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الفيديو المتداول لتدخل أعوان الحماية المدنية لشخص مشتبه بإصابته بفيروس كورونا "إشاعة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 09:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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