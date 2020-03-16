تدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وسطيف وتوقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة

وأوضح ذات المصدر، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ، كشفت و دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 مارس 2020، إثر عمليات بحث و تمشيط متفرقة بكل من الجلفة/ الناحية العسكرية الاولى/ وسطيف/الناحية العسكرية الخامسة/،سبع (07) قنابل تقليدية الصنع ، فيما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الامن الوطني ،عنصر (01) للجماعات الإرهابية بتبسة /الناحية العسكرية الخامسة".
وفي إطار محاربة التهريب و الجريمة المنظمة،" أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تنمراست و برج باجي مختار وعين قزام /الناحية العسكرية السادسة/، خمسة و عشرين (25) شخصا وحجزت ثلاثة و عشرين (23) مولدا كهربائيا وإحدى عشر (11) مطرقة ضغط و ثلاث (03) مركبات و (02) شاحنتين ، بالأضافة إلى (47ر3) طن من المواد الغدائية و (8600) لتر من الوقود الموجهة للتهريب".
"من جهة اخرى ، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، بورقلة /الناحية العسكرية الرابعة/، شخصا على متن شاحنة محملة ب (2500) خرطوشة سجائر، فيما تم توقيف سبعة و عشرين (27)مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و غليزان و الأغواط".