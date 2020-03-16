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تدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وسطيف وتوقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 19:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
تدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وسطيف وتوقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة

الجزائر - تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، بولاية سطيف من تدمير سبع قنابل تقليدية الصنع ،فيما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الامن الوطني ،عنصر (01) للجماعات الإرهابية بتبسة ،حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ، كشفت و دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 مارس 2020، إثر عمليات بحث و تمشيط متفرقة بكل من الجلفة/ الناحية العسكرية الاولى/ وسطيف/الناحية العسكرية الخامسة/،سبع (07) قنابل تقليدية الصنع ، فيما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الامن الوطني ،عنصر (01) للجماعات الإرهابية بتبسة /الناحية العسكرية الخامسة".

وفي إطار محاربة التهريب و الجريمة المنظمة،" أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تنمراست و برج باجي مختار وعين قزام /الناحية العسكرية السادسة/، خمسة و عشرين (25) شخصا وحجزت ثلاثة و عشرين (23) مولدا كهربائيا وإحدى عشر (11) مطرقة ضغط و ثلاث (03) مركبات و (02) شاحنتين ، بالأضافة إلى (47ر3) طن من المواد الغدائية و (8600) لتر من الوقود الموجهة للتهريب".

"من جهة اخرى ، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، بورقلة /الناحية العسكرية الرابعة/، شخصا على متن شاحنة محملة ب (2500) خرطوشة سجائر، فيما تم توقيف سبعة و عشرين (27)مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و غليزان و الأغواط".

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تدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وسطيف وتوقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 19:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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