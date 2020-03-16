كورونا: الدعوة إلى التحلي بالمسؤولية الجماعية والفردية واحترام التعليمات المقدمة

وجاء في بيان صادر عن وسيط الجمهورية "القضاء على فيروس كورونا هو قضية الجميع, وإنه معا وفقط معا من خلال التحلي بالوعي السليم والاحترام الجيد للتعليمات المقدمة قد نستطيع القضاء على هذا الوباء".
وأضاف "ندعوكم أكثر من أي وقت مضى, للتحلي بالمسؤولية الجماعية والفردية من أجل مصلحتكم الخاصة أولا ثم لمصلحة الجميع وفي الأخير لمصلحة بلدنا".
وتواجه الجزائر على غرار دول العالم -- يضيف وسيط الجمهورية -- وضعية خاصة على المستوى الصحي بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تتزايد الإصابات به يوميا, مما تطلب تجنيد السلطات العمومية والقطاع المكلف بالصحة على وجه الخصوص.
وأكد أنه أمام هذه الوضعية الخطيرة وللتصدي لهذا الوباء "لابد علينا أن نتجند جميعا وأن نكون تحت التصرف الكلي", مشددا على أنه "من الضروري التحلي بالرزانة وعدم الاستسلام للهلع الذي لا يؤدي إلا لتباطؤ عملية التكفل من قبل هيئات الصحة العمومية".