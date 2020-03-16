Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كورونا: الدعوة إلى التحلي بالمسؤولية الجماعية والفردية واحترام التعليمات المقدمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 18:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر- دعا وسيط الجمهورية, كريم يونس, يوم الاثنين, إلى التحلي بالمسؤولية الجماعية والفردية في مواجهة فيروس كورونا, عبر التحلي بالرزانة, الوعي السليم والاحترام الجيد للتعليمات المقدمة بخصوص الوباء.

وجاء في بيان صادر عن وسيط الجمهورية "القضاء على فيروس كورونا هو قضية الجميع, وإنه معا وفقط معا من خلال التحلي بالوعي السليم والاحترام الجيد للتعليمات المقدمة قد نستطيع القضاء على هذا الوباء".

وأضاف "ندعوكم أكثر من أي وقت مضى, للتحلي بالمسؤولية الجماعية والفردية من أجل مصلحتكم الخاصة أولا ثم لمصلحة الجميع وفي الأخير لمصلحة بلدنا".

وتواجه الجزائر على غرار دول العالم -- يضيف وسيط الجمهورية -- وضعية خاصة على المستوى الصحي بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تتزايد الإصابات به يوميا, مما تطلب تجنيد السلطات العمومية والقطاع المكلف بالصحة على وجه الخصوص.

وأكد أنه أمام هذه الوضعية الخطيرة وللتصدي لهذا الوباء "لابد علينا أن نتجند جميعا وأن نكون تحت التصرف الكلي", مشددا على أنه "من الضروري التحلي بالرزانة وعدم الاستسلام للهلع الذي لا يؤدي إلا لتباطؤ عملية التكفل من قبل هيئات الصحة العمومية".

آخر تعديل على الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 19:51
كلـمات مفتـاحيــة :
كورونا: الدعوة إلى التحلي بالمسؤولية الجماعية والفردية واحترام التعليمات المقدمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 18:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.16

منح الاشهار لصحيفتي "البلاغ" و "البلاغ الرياضي": توضيحات المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر…

20.03.16

رزيق: وزارة التجارة بإمكانها التدخل لتسقيف الأسعار عند الضرورة القصوى 

20.03.16

وزير العمل يستقبل رئيس الاتحاد الجزائري لزارعي القوقعة وضعاف السمع

20.03.16

تدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وسطيف وتوقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة

20.03.16

فيروس كورونا: تعليق الرحلات الجوية من وإلى خمس دول عربية ابتداء من الثلاثاء

الأكثــر قـراءة

20.03.12

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.12

فيروس كورونا: تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة و ثاني وفاة

20.03.12

مذكرة تفاهم مرتقب توقيعها بين وزارة الطاقة ومبادرة "ديزرتيك" أبريل المقبل

20.03.13

فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلق مؤقتا رحلاتها من وإلى فرنسا وإسبانيا